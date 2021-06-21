مواعيد مباريات الإثنين 21 يونيو 2021.. 4 لقاءات في اليورو وأوروجواي ضد تشيلي

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 10:29

كتب : FilGoal

بلجيكا

يسدل الستار اليوم الإثنين على مباريات المجموعتين الثانية والثالثة ليورو 2020 من خلال 4 لقاءات.

ففي السادسة مساء تلعب هولندا ضد مقدونيا الشمالية (beIN Max 1) وتصطدم النمسا بأوكرانيا (beIN Max 2).

بينما في التاسعة مساء تلعب بلجيكا ضد فنلندا (beIN Max 1) وتواجه روسيا فريق الدنمارك (beIN Max 2).

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وعلى beIN Sports المفتوحة يلعب الأردن ضد جنوب السودان في تصفيات كأس العرب 2021 في تمام الساعة 7 مساء.

وفي الـ11 مساء تلعب أوروجواي ضد تشيلي في كوبا أمريكا 2021 (beIN Max 5).

وفي الثانية بعد منتصف الليل تلعب الأرجنتين ضد باراجواي (beIN Max 5).

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يورو 2020 كوبا أمريكا
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