مالانجو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 02:27

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس - الرجاء - بن مالانجو

نفى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي وجود أي اتصالات بينه وبين نادي الزمالك للانضمام للقلعة البيضاء.

وقال مالانجو لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي مفاوضات أو اتصالات مع الزمالك للانتقال إليه".

وأضاف "كلنا نعرف أن الزمالك من أكبر وأعرق أندية قارة إفريقيا".

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وأتم تصريحاته "لكني لازلت مرتبطا بتعاقد مع الرجاء وكل ما أشيع في هذا الأمر مجرد اجتهادات فقط".

وشارك المهاجم الكونغولي في تعادل فريقه مع بيراميدز سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مالانجو البالغ من العمر 27 عاما لعب مع الرجاء هذا الموسم 33 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 20 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بن مالانجو الزمالك الرجاء
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