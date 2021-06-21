انتهت كوبا أمريكا - كولومبيا (1)-(2) بيرو

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 01:52

كتب : FilGoal

كولومبيا - قطر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا ضد بيرو ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا البرازيل 2020.

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نهاية المباراة بفوز بيرو 2-1

وصف الهدف: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر وارتدت داخل منطقة الجزاء ليقابلها سيرجيو بينا بتسديدة قوية في الشباك الصفراء

ق 17: جووووووووووول الأول في المباراة لصالح بيرو عن طريق سيرجيو بينا

انطلاق المباراة

كولومبيا بيرو كوبا أمريكا
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