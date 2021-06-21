تعادل عادل

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 01:14

كتب : محمد يسري

فنزويلا - الإكوادور

سيطر كل منتخب على شوط من أشواط اللقاء ليقتسموا نقاط المباراة في تعادل عادل بينهما.

وتعادلت الإكوادور مع فنزويلا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2021.

تقدم إدوار بريسيادو للإكوادور في الدقيقة 39، وتعادل إدسون كاستيو لفنزويلا في الدقيقة 51.

وسجل البديل جونزالو بلاتا الهدف الثاني للإكوادور في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل رونالد هيرنانديز لفنزويلا في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة وصلت فنزويلا لنقطتها الثانية لتحتل المركز الثالث في المجمموعة من 3 مباريات.

بينما حصلت الإكوادور على أول نقطة لها بعد خسارتها في مباراتها الأولى ضد كولومبيا لتحتل المركز الرابع في المجموعة.

وستلعب الإكوادور ضد بيرو يوم 23 يونيو في الجولة الرابعة لدور المجموعات.

كما ستلعب فنزويلا ضد بيرو أيضا لكن يوم 27 يونيو في الجولة الخامسة للبطولة.

وصف اللقاء

بدأت الإكوادور اللقاء بقوة وهددت مرمى فنزويلا في أكثر من مرة.

أنخيلو بيرسيادو كان أول من حاول خلال اللقاء وسدد بقوة لكن الكرة مرت من فوق القائم.

وبعدها حاول ليوناردو كامبانيا لكن دفاع فنزويلا أبعد الكرة.

وحاول إينر فالنسيا لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فنزويلا.

ورد كريستيان كاسيريس وصوب أولى كرات فنزويلا لكن دفاع الإكوادور منع الكرة من الوصول للمرمى.

بعدها استمرت سيطرة الإكوادور لكن دون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 39 سجل إدوار بريسيادو هدف الإكوادور الأول بعدما تابع كرة روبرت أربوليدا في المرمى بنجاح.

شوط ناري

مع بداية الشوط الثاني سيطرت فنزويلا على الكرة مع تراجع الإكوادور.

وفي الدقيقة 51 سجل كاستيو هدف التعادل بعدما حول عرضية خوسيه مارتينيز بنجاح.

وكادت الإكوادور أن تسجل الثاني سريعا بعدما أرسل بيرفيس إستوبينيان كرة عرضية حولها ليوناردو كامبانيا لكن وويلكير فارينييز حارس فنزويلا تصدى لها على مرتين قبل أن تصل لآنخيل مينا.

وفي الدقيقة 71 سجل البديل جونزالو بلاتا الهدف الثاني للإكوادور بعد نزوله لأرض الملعب بـ3 دقائق بعدما تابع تسديدة كريستيان نوبوا في المرمى بنجاح.

بعد الهدف تراجع منتخب الإكوادور لتأمين النتيجة والخروج بنقاط المباراة.

لكن في الدقيقة 91 تعادل رونالد هيرنانديز بضربة رأس بعد عرضية من كاستيو صاحب الهدف الأول.

كوبا أمريكا 2021 فنزويلا الإكوادور
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