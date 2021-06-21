وكيلهما: الونش جدد لـ الزمالك بعد جلسة واحدة.. وكهربا يريد البقاء في الأهلي

كشف أحمد يحيى وكيل اللاعبين عن كواليس تجديد محمود حمدي "الونش" لتعاقده مع نادي الزمالك.

وقال أحمد يحيى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنهينا الاتفاق مع إدارة الزمالك خلال جلسة واحدة قبل عدة أيام وبعدها أتممنا تجديد تعاقد الونش مع القلعة البيضاء".

وأضاف "الونش تلقى عرضين في الفترة الأخيرة أحدهما من الدوري السعودي".

وأكمل "الونش كان يفضل البقاء مع الزمالك ولم يضع النادي الأبيض في مقارنة مع أي عرض آخر وفضل التجديد دون أي مساومات".

وشدد "الونش اشترى الزمالك ويفضل أن يستمر مع النادي ولم يضغط على الإدارة في أي شيء وكان يشعر بالرضا للعرض الذي قدمته له الإدارة والتجديد تم بكل سهولة".

وأعلن الزمالك تجديد تعاقد الونش حتى عام 2025.

وانتقل للحديث عن طارق حامد لاعب الزمالك قائلا: "من الطبيعي تلقي طارق حامد للعروض لأنه لاعب مميز ويؤدي بشكل جيد مع فريقه".

وواصل "لكنه يغلق هذا الباب تماما لأنه يتلقى الكثير من العروض كل موسم".

وعن موقف مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي من المشاركة في أولمبياد طوكيو قال: "مصطفى يريد أن يشارك في طوكيو ولكن القرار في يد ناديه، وآخر معلومة وصلتني أنه لن يشارك في الأولمبياد ولكن لا أعرف مستجدات هذا الأمر".

ومن الزمالك إلى الأهلي وتحدث عن كهربا قائلا: "كهربا يريد الاستمرار مع الأهلي حتى إذا تلقى بعض العروض".

وأتم تصريحاته "كهربا يشعر أنه حتى الآن لم يقدم شيء للأهلي، لذلك يريد الاستمرار مع الفريق لتحقيق الإنجازات".