مدرب ويلز: نشعر بطعم الفوز رغم الخسارة

أبدى روبيرت بيج مدرب منتخب ويلز سعادته بتحقيق المركز الثاني، على الرغم من هزيمة فريقه أمام إيطاليا.

وخسر منتخب ويلز من إيطاليا بهدف بدون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020.

وقال بيج بعد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نشعر بطعم الانتصار بالطبع لأننا أنهينا المجموعة في المركز الثاني".

وتابع "كنا نعلم أن الأمر سيكون معقدا، لذلك كان يجب علينا أن نعرف كيف نقاتل، وهو ما فعلناه بلعبنا بعشرة لاعبين، يجب علي أن أهنيء اللاعبين".

وأوضح "طرد أمبادو كان مخيبا للآمال، أشعر أنه كان قرارا قاسيا، لم أشاهد الحالة بعد ولكن هو لاعب شاب وسيعود بشكل أقوى".

وأتم "سنختار الوقت المناسب للسفر لأمستردام، كانت فكرة رائعة أن تلعب اليورو حول أوروبا بالكامل، ولكن نحن لعبنا في باكو، ثم هنا في روما، ثم نذهب لأمستردام. التنقلات أشبه بالكابوس بسبب وجود فيروس كورونا".

وعلى الرغم من الهزيمة ولكن منتخب ويلز قد ضمن التأهل لدور الـ 16 من يورو 2020، بعد الحصول على المركز الثاني خلف منتخب إيطاليا متفوقا بفارق الأهداف على سويسرا، التي فازت على تركيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتلعب ويلز في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الثانية. المجموعة الثانية حاليا يتصدرها بلجيكا برصيد 6 نقاط، ثم روسيا ثانيا برصيد 3 نقاط، وفنلندا ثالثا بنفس الرصيد، ثم الدنمارك في المركز الأخير بلا نقاط.

وتلعب روسيا مساء الإثنين مع الدنمارك، فيما تلعب فنلندا مع بلجيكا.