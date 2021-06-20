حسين لبيب: نفاوض آخرين للتجديد بعد الونش.. وفريق القدم المرشح الأول للدوري

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن بدأ التفاوض مع لاعبين آخرين لتجديد تعاقدهم بعد محمود الونش.

وكان الزمالك قد أعلن تجديد تعاقد الونش مع الفريق حتى صيف 2025 بعد الاتفاق على كافة الشروط.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "تم تمديد تعاقد محمود الونش واللاعب تعاون معنا بشكل جيد وتفهم ظروف النادي".

وكشف "نجري مفاوضات للتجديد مع لاعبين آخرين وسوف نعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب".

وبالحديث عن التجديد لـ أحمد سيد زيزو أوضح "طالما لم أنته من الأمر لن أعلن أسماء لكن كما أوضحت سابقا لجماهير الزمالك أننا سنبذل قصارى جهدنا".

وشدد "زيزو يشرفه استكمال مشواره مع الزمالك وبالتأكيد نسعى لاستمراره ونشرح للاعبين قبل التجديد ظروف النادي".

وبالحديث عن فرجاني ساسي قال: "فخورون بتواجده في الزمالك وننتظر عودته إلى مصر في أقرب توقيت ولم يحدث تواصل جديد بيننا".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر مساء الثلاثاء.

وقال لبيب: "أتمنى من الجميع تحري الدقة في الأخبار، ولم يصلنا أي مخاطبات من اتحاد الكرة بشأن المشاركات القارية للموسم المقبل، سمعنا ذلك مثلما سمعتم".

وشدد "كل الأندية لديها أزمات ومشاكل ولا أعلم سبب التركيز على مشاكل الزمالك فقط".

وبالحديث عن المستحقات المتأخرة للبعض كشف لبيب "فتحنا محادثات مع باتشيكو ونحاول التوصل لأرقام معينة لحل الأزمة بطريقة ترضينا وترضيه أيضا".

وأضاف "لا توجد أي أزمة بخصوص أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر طلبنا وزارة الإسكان بفترة سماح من أجل دراسة الملف وأشكر الحكومة بتفهم الأمر".

وتابع لم نحصل على أي قرار رسمي بسحبها سابقا أو توقف الأعمال".

وبسؤاله عن موقفه من الانتخابات المقبلة أجاب "أنا كنت لاعبا لكرة اليد وأركز على مباراة مباراة ولذلك تركيزي حاليا على الموقف الحالي فقط ولا أفكر في الانتخابات حاليا رغم قانونية ترشحي".

وكشف لبيب "بعد شهر من الآن سيتم الإعلان عن الأرقام التي وصلتنا من دعم محبي النادي"

وشدد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك "فريق كرة القدم يسير في الطريق الصحيح وهو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري"

وعن خطة اللجنة لألعاب الصالات كشف "هي دعم الفرق نفسيا وماديا ثم الجلوس مع المديرين الفنيين للوقوف على احتياجاتهم الفترة المقبلة".

أما كرة القدم فقال: "فاروق جعفر هو المسؤول عن ملف كرة القدم ويعتبر مستشارا عن اللجنة بالإضافة لحسين السيد عضو اللجنة وأي قرار يتم العودة إلى اللجنة الحالية لاتخاذ القرار النهائي".

وعن المفاوضات مع كريم العراقي أجاب "نستمع لتلك التصريحات مثلكم تماما لكن كما تم الإعلان مسبقا لا نتحدث عن مفاوضات أو أي شيء قبل أن يتم بشكل رسمي".

واختتم تصريحاته "تنافسنا مع الأهلي داخل الملعب وهذا يعني أن خارج الملعب لا يوجد ذلك، الكل يبحث عن الأفضل لناديه داخل عمله وهذا لمصلحة الرياضة المصرية في النهاية"