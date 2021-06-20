لحق بـ إسبانيول ومايوركا.. فايكانو يفوز على جيرونا ويصعد للدوري الإسباني

صعد رايو فايكانو للدوري الإسباني بعد تفوقه على جيرونا في الملحق المؤهل للدرجة الأولى.

وفاز رايو فايكانو على جيرونا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأخير في ذهاب الملحق المؤهل للدوري الإسباني.

وسجل ألفارو جارسيا وأوسكار تريخو هدفي رايو فايكانو في الدقيقتين 7 و45.

ليعوض رايو فايكانو خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين مقابل هدف، ويتفوق بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وكان رايو فايكانو قد احتل المركز السادس في دوري الدرجة الثانية الإسباني ليخوض ملحق الصعود، أما جيرونا فأنهى المسابقة في المركز الخامس.

وتفوق رايو فايكانو على ليجانيس الذي احتل المركز الثالث بنتيجة 5-1 في مباراتي نصف نهائي الملحق.

أما جيرونا فتغلب على ألميريا بنتيجة 3-0 في مباراتي نصف النهائي.

بذلك أكمل رايو فايكانو عقد الفرق المتأهلة للدرجة الأولى بعد تأهل إسبانيول وريال مايوركا.

وهبط رايو فايكانو إلى الدرجة الثانية موسم 2018-2019 بعدما احتل المركز الأخير في الدوري الإسباني.