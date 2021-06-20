لحق بـ إسبانيول ومايوركا.. فايكانو يفوز على جيرونا ويصعد للدوري الإسباني

الأحد، 20 يونيو 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

رايو فايكانو

صعد رايو فايكانو للدوري الإسباني بعد تفوقه على جيرونا في الملحق المؤهل للدرجة الأولى.

وفاز رايو فايكانو على جيرونا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأخير في ذهاب الملحق المؤهل للدوري الإسباني.

وسجل ألفارو جارسيا وأوسكار تريخو هدفي رايو فايكانو في الدقيقتين 7 و45.

أخبار متعلقة
بعد تمديد تعاقده.. 7 لقطات لا ينساها جمهور الزمالك للونش مرجان يشرح لـ في الجول: تفاصيل حضور الجمهور لمباراة الأهلي والترجي خبر في الجول - اتجاه وزاري للموافقة على حضور جماهيري محدود لمباراة الأهلي والترجي بيسينا: لن أنسى هذه الليلة.. ومانشيني يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا مانشيني: سعيد بالنتيجة والأداء رغم الـ 8 تغييرات.. وأتمنى العودة إلى ويمبلي

ليعوض رايو فايكانو خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين مقابل هدف، ويتفوق بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وكان رايو فايكانو قد احتل المركز السادس في دوري الدرجة الثانية الإسباني ليخوض ملحق الصعود، أما جيرونا فأنهى المسابقة في المركز الخامس.

وتفوق رايو فايكانو على ليجانيس الذي احتل المركز الثالث بنتيجة 5-1 في مباراتي نصف نهائي الملحق.

أما جيرونا فتغلب على ألميريا بنتيجة 3-0 في مباراتي نصف النهائي.

بذلك أكمل رايو فايكانو عقد الفرق المتأهلة للدرجة الأولى بعد تأهل إسبانيول وريال مايوركا.

وهبط رايو فايكانو إلى الدرجة الثانية موسم 2018-2019 بعدما احتل المركز الأخير في الدوري الإسباني.

جيرونا الدوري الإسباني رايو فايكانو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مالانجو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر كوبا أمريكا - كولومبيا (0)-(1) بيرو.. جوووووول الأول ساعة | أمريكا
تعادل عادل 2 ساعة | أمريكا
وكيلهما: الونش جدد لـ الزمالك بعد جلسة واحدة.. وكهربا يريد البقاء في الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بيراميدز: مباراة الرجاء كانت متعادلة في كل شيء 3 ساعة | الكونفدرالية
مدرب ويلز: نشعر بطعم الفوز رغم الخسارة 3 ساعة | يورو 2020
حسين لبيب: نفاوض آخرين للتجديد بعد الونش.. وفريق القدم المرشح الأول للدوري 4 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الرجاء: التعادل مع بيراميدز نتيجة جيدة وكان يمكننا التسجيل 4 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك