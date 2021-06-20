انتهت كوبا أمريكا 2021 – فنزويلا (2) (2) الإكوادور.. نهاية اللقاء
الأحد، 20 يونيو 2021 - 23:06
كتب : FilGoal
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نهاية اللقاء
ق91: التعادل لفنزويلا
ق70: الهدف الثاني للإكوادور
ق51: التعااااااادل لفنزويلا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40: هدف أول للإكوادور عن طريق بيرسيادو
ق19: بيرو هينسابي ينقذ الكرة قبل الدخول لشباك الإكوادور لكن الحكم المساعد يرفع الراية
ق14: جيجسون ميدنيز يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء
بداية اللقاء
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