بيسينا: لن أنسى هذه الليلة.. ومانشيني يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا

عبر ماتيو بيسينا لاعب إيطاليا عن سعادته بعد المشاركة ضد ويلز في يورو 2020 وتسجيله لهدف الفوز في المباراة.

وفازت إيطاليا على ويلز بهدف بيسينا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في يورو 2020.

وقال بيسينا لشبكة "bein sports" بعد المباراة عن احتفاله بالهدف: "ركضت حتى أشعر بالحرية، عندما تحرز هدفا بمثل هذه البطولة فهذا يجعلك تفكر في العديد من الأشياء".

وأضاف "أصبحت لاعبا للمنتخب وأردت أن أقوم بتحية الجميع من خلال ما فعلته".

وشدد "لن أنسى هذه المباراة لأنها الأولى لي كأساسي مع المنتخب كما أننا حققنا الفوز بفضل الهدف الذي سجلته".

وأكد "ستبقى هذه المباراة في ذاكرتي للأبد".

وعن الفوز رغم اللعب بـ8 لاعبين بدلاء، قال: "هذه قوة المدرب لأنه يستطيع الاعتماد على أي لاعب ومن يشارك يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه لكي نفوز".

ولم يكن بيسينا ضمن القائمة النهائية لإيطاليا لكنه انضم بعد استبعاد ستيفانو سينسي بسبب الإصابة.

وتأهلت إيطاليا للدور ربع النهائي بعدما حصدت العلامة الكاملة في المجموعة الأولى.