بيسينا: لن أنسى هذه الليلة.. ومانشيني يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا

الأحد، 20 يونيو 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

ماتيو بيسينا - إيطاليا - ويلز - يورو 2020

عبر ماتيو بيسينا لاعب إيطاليا عن سعادته بعد المشاركة ضد ويلز في يورو 2020 وتسجيله لهدف الفوز في المباراة.

وفازت إيطاليا على ويلز بهدف بيسينا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في يورو 2020.

وقال بيسينا لشبكة "bein sports" بعد المباراة عن احتفاله بالهدف: "ركضت حتى أشعر بالحرية، عندما تحرز هدفا بمثل هذه البطولة فهذا يجعلك تفكر في العديد من الأشياء".

أخبار متعلقة
فيراتي: أردت المشاركة في اليورو.. وهذا سبب قوة إيطاليا هازارد: تواجدي مع بلجيكا يضرب به المثل.. ولا توجد مباراة سهلة في اليورو تقاعد المحارب.. بانديف يعلن اعتزاله دوليا المحمدي لـ في الجول: موسيماني واقعي.. والأهلي قادر على تخطي أي منافس في طريق اللقب الإفريقي إيطاليا الجديدة كاملة

وأضاف "أصبحت لاعبا للمنتخب وأردت أن أقوم بتحية الجميع من خلال ما فعلته".

وشدد "لن أنسى هذه المباراة لأنها الأولى لي كأساسي مع المنتخب كما أننا حققنا الفوز بفضل الهدف الذي سجلته".

وأكد "ستبقى هذه المباراة في ذاكرتي للأبد".

وعن الفوز رغم اللعب بـ8 لاعبين بدلاء، قال: "هذه قوة المدرب لأنه يستطيع الاعتماد على أي لاعب ومن يشارك يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه لكي نفوز".

ولم يكن بيسينا ضمن القائمة النهائية لإيطاليا لكنه انضم بعد استبعاد ستيفانو سينسي بسبب الإصابة.

وتأهلت إيطاليا للدور ربع النهائي بعدما حصدت العلامة الكاملة في المجموعة الأولى.

يورو 2020 ماتيو بيسينا إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 11 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 35 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 42 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 49 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 59 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك