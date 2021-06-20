بعد تمديد تعاقده.. 7 لقطات لا ينساها جمهور الزمالك للونش

وضع محمود حمدي الونش اسمه في قلوب جماهير الزمالك بعدما قدم نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في الفريق وأكثرهم إخلاصا في المواسم السابقة، وكانت بوابة لانضمامه لمنتخب مصر وحجز مقعد أساسي بجانب أحمد حجازي.

واليوم في ظل وصول العديد من العروض الخارجية، أثبت الونش انتماءه مجددا بتجديد تعاقده مع الزمالك رسميا حتى عام 2025.

تفاني الونش وقتاله داخل الملعب تجلى في عدة لقطات ستظل محفورة في أذهان جماهير الزمالك، حين يتم ذكر اسمه.

FilGoal.com رصد لكم 7 لقطات لا ينساها جمهور الزمالك للونش.

-إنقاذ = السوبر الإفريقي

في كأس السوبر الإفريقي وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى بلال بن ساحة تمريرة على الجهة اليسرى لينفرد بمرمى محمد أبو جبل، ولكن الونش تمكن من اللحاق ببن ساحة وتدخل وأنقذ الزمالك من هدف التعادل، وساهم في فوز الزمالك باللقب.

-إنقاذ أمام الأسيوطي

في موسم 2016-2017 وفي بطولة الدوري وأثناء مواجهة الزمالك مع الأسيوطي "بيراميدز حاليا" وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مر عمر بسام لاعب الأسيوطي من أحمد الشناوي وسدد الكرة، ولكن الونش تواجد وأنقذ الكرة من على خط المرمى، وحافظ على نظافة شباك الزمالك قبل أن يسجل كاسونجو كابونجو هدف الفوز للفريق الأبيض في الشوط الثاني خارج الأرض.

-إنقاذ = تحول المباراة

في الموسم الماضي وفي مباراة الدور الثاني أمام المصري، تمكن الونش من إنقاذ الكرة بشكل رائع من على خط المرمى، بعدما لعب محمود وادي كرة رأسية عكس اتجاه أبو جبل في الدقيقة الـ 11 من الشوط الأول.

وأثناء اتجاه الكرة للمرمى ظهر الونش ولحق بالكرة بشكل نموذجي مستخدما صدره ليمهد ليمسكها أبو جبل بسهولة، ليمنع هدف التقدم للمصري.

بعدها بدقائق قليلة، سجل محمود علاء هدف فوز الزمالك، الذي لم يكن ليحققه بسهولة لولا إنقاذ الونش.

-إنقاذ رشيق

الموسم الحالي كان شاهدا أيضا على إنقاذ رائع من الونش. في مباراة الدور الأول أمام الإنتاج الحرب وتحديدا في الجولة الـ 16، كان للونش إنقاذ رائع آخر أثناء تقدم الزمالك بهدف.

بعد خروج خاطيء من محمد أبو جبل، تمر الكرة لمصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي، الذي لعبها برأسية باتجاه الشباك الخالية، ولكن الونش تمكن من اللحاق بالكرة بشكل رائع قبل وصولها لخط المرمى.

وتمكن الزمالك بعدها من التعزيز بهدف ثاني عن طريق حميد أحداد ليحقق الانتصار والخروج بشباك نظيفة.

-هدفف = تأهل

في الموسم الماضي وفي الأسبوع قبل الأخير، تمكن الزمالك من قلب تأخره بهدف، للفوز بهدفين مقابل هدف واحد على حرس الحدود، وسجل الونش هدف الفوز في الدقيقة الـ 75.

هدف الونش كان السبب الرئيسي في تأهل الزمالك لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، لأن بيراميدز كان قد تعثر بالتعادل أمام الأهلي، لذلك فإن فوز الزمالك قد وضعه في المركز الثاني متخطيا بيراميدز بفارق نقطة واحدة.

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#الزمالك ينتصر على #حرس_الحدود بثنائية.. الحدود يهبط رسميا

سجل ثنائية الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 64 ومحمود الونش فى الدقيقة 75.. بينما سجل عمرو الحلوانى للحدود من ركلة جزاء فى الدقيقة 7.#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/TrCARrrgTs — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 12, 2020

إنقاذ = سوبر مصري

في كأس السوبر المصري للموسم الماضي وقبل نهاية اللقاء بدقائق، انفرف جونيور أجايي بمرمى محمد أبو جبل، لكن الونش انقض وأنقذ الكرة ببراعة من أمامه.

إنقاذ مهد لفوز الزمالك بالبطولة بعد ذلك بركلات الترجيح.

-لا للاحتفال

ومن الغريب أن لاعب بحماس الونش، لا تجده كثيرا في صور احتفالات أهداف الزمالك.

الونش نفسه فسر السبب بأنه لا يحتفل بالأهداف رفقة زملائه في الملعب مع اكتفائه بالبقاء في نصف الملعب، وذلك بسبب تشاؤمه من الاحتفال بالأهداف، وتأجيل الاحتفال حتى نهاية المباراة بالفوز.

ويتواجد الونش مع الزمالك منذ انضمامه في 2016 قادما من طلائع الجيش.

وساهم خلال تلك الفترة في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.