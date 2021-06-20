قائمة الزمالك - عودة حازم إمام لمواجهة المقاصة في الكأس

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق الأبيض لمواجهة مصر للمقاصة في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب السويس الجديد.

وعاد حازم إمام الظهير الأيمن إلى قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بعدما غاب عن المباراة السابقة ضد أسوان في الدوري.

ويتجمع الزمالك في تمام الحادية عشر من صباح غدا الإثنين، للتحرك إلى السويس والانتظام في المعسكر الخاص بالمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - حسام أشرف.

الهجوم:: سيف الجزيري - مروان حمدي.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع أسوان في نصف نهائي كأس مصر.