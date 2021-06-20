مانشيني: سعيد بالنتيجة والأداء رغم الـ 8 تغييرات.. وأتمنى العودة إلى ويمبلي

أعرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز أمام ويلز رغم إجراء ثمانية تغييرات على التشكيل الأساسي.

وتغلب منتخب إيطاليا على ويلز بهدف دون مقابل في ختام مباريات المجموعة، ليتأهل الأتزوري بالعلامة الكاملة.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سررت للغاية للعب بشكل جيد رغم تغيير ثمانية لاعبين".

وتابع "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف ضد فريق كان دفاعيا للغاية".

وأوضح مانشيني "عندما تعرض لاعب منهم للطرد أصبحوا أكثر دفاعا وليس من السهل العثور على مسافات في مثل هذه المواقف".

وبالحديث عن عودة ماركو فيراتي قال: "من الأفضل أن يكون جميع اللاعبين تحت تصرفنا، وهناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون أن يكونوا هنا".

وتأهل منتخب إيطاليا إلى ثمن نهائي بطولة يورو 2020 في انتظار وصيف المجموعة الثالثة.

وأضاف مانشيني "بطولة مختلفة ستنطلق بداية من الآن، إذا استمرينا على هذا المنوال فسيكون الأمر رائع".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن نلعب بشكل جيد لنعود إلى ويمبلي مرة أخرى للمنافسة".

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي على ملعب ويمبلي، إلا أن ذلك ربما يتغير إذا استمرت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في النمو في إنجلترا.