فيراتي: أردت المشاركة في اليورو.. وهذا سبب قوة إيطاليا

الأحد، 20 يونيو 2021 - 22:00

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي مع إيطاليا أمام ويلز

أكد ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا على أنه كان يريد المشاركة في يورو 2020 رغم الإصابة.

وعانى فيراتي من الإصابة بنهاية الموسم مع فريقه الفرنسي لكنه انضم لقائمة المنتخب في البطولة الأوروبية.

وشارك فيراتي في فوز إيطاليا على ويلز بهدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات ليورو 2020.

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وقال فيراتي لشبكة "bein sports" عقب اللقاء عن مشاركته في المباراة: "كان الأمر جميلا".

وأضاف "بالنسبة لي من الصعب الجلوس على دكة البدلاء ومشاهدة الآخريين (يلعبون) لأنها بطولة رائعة والجميع يريد المشاركة بها".

وتابع "سعيد جد بعودتي وسعيد لأنني لم أعانِ خلال اللقاء وحالتي البدنية كانت جيدة".

وعن نتائج إيطاليا، قال: "نحن نريد الوصول لأبعد نقطة لكن علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة".

وشدد "يجب أن نلعب بكل طاقتنا في كل مباراة وأن نعطي كل شيء من أجل قميص إيطاليا، لأننا حتى الآن لم نحقق أي شيء وما ينتظرنا صعب للغاية لكن سنلعب بطريقتنا وبقلوبنا ولنرى أين سنصل".

وأتم "قوتنا في مجموعة الفريق. الجميع يتدرب بشكل جيد ونلعب بحماس ونستمتع باللعبة وبكل شيء داخل وخارج والملعب فنحن عائلة وهذا ما يجعلنا نساعد بعضنا البعض".

ولم يشارك فيراتي في أول مباراتين لإيطاليا ضد تركيا وسويسرا بسبب الإصابة.

وتأهلت إيطاليا للدور ربع النهائي بعدما حصدت العلامة الكاملة في المجموعة الأولى.

إيطاليا ماركو فيراتي يورو 2020
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