تقاعد المحارب.. بانديف يعلن اعتزاله دوليا

بعد مسيرة طويلة استمرت لـ 20 عاما. قاتل واستبسل وقدم كل ما لديه، وختمها بتأهل تاريخي لـ يورو 2020 لأول مرة في تاريخ بلده، قرر جوران بانديف التقاعد.

قرر جوران بانديف أسطورة الكرة المقدونية، الاعتزال الدولي في أعقاب يورو 2020.

وأعلن بانديف قراره خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد قبيل مباراة هولندا قائلا "مباراة هولندا ستكون الأخيرة لي بقميص مقدونيا، إذ أنه التوقيت الصحيح لإعلاني الاعتزال دوليا".

وأضاف " يمكن لهذا الجيل أن يجلب لبلادنا الكثير من السعادة مستقبلا، وأعتقد أنهم قادرون على التأهل لكأس العالم. مباراة الغد ستكون مميزة وآمل أن أحظى بأداء وداعي جيد".

"من المحتمل أن أنهي مسيرتي مع الأندية قريبًا أيضًا، ولكن فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، فهذه هي النهاية بالتأكيد لأن اللعب على جبهتين في سن 38 عاما أمر صعب للغاية."

منتخب مقدونيا ودع يورو 2020 رسميا بعد الخسارة في أول جولتين أمام النمسا، وأوكرانيا، فيما ستكون مباراتهم الأخيرة أمام هولندا مساء غد الإثنين.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى في تاريخ مقدونيا الشمالية بأي بطولة كبرى.

جوران بانديف (38 عاما) بدأ مسيرته الدولية عام 2001 مع مقدونيا الشمالية. خاض معهم 120 مباراة، سجل فيهم 37 هدفا، كان آخرهم أمام النمسا في الجولة الأولى من يورو 2020، كأول هدف في تاريخ مقدونيا باليورو.

ولـ بانديف مسيرة تاريخية أيضا مع الأندية، كان أبرزها في إنتر وقت التتويج بالخماسية التاريخية موسم 2009/2010.

مقدونيا الشمالية في موقف جيد بتصفيات كأس العالم 2022 أيضا حاليا. إذ يحتل المنتخب حاليا المركز الثاني في المجموعة العاشرة خلف أرمينيا برصيد 6 نقاط من ثلاث جولات، ومتفوقين على ألمانيا صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد، بعدما فازت مقدونيا على ألمانيا بالجولة السابقة.