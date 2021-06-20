هازارد: تواجدي مع بلجيكا يضرب به المثل.. ولا توجد مباراة سهلة في اليورو

أوضح إدين هازارد لاعب ريال مدريد وقائد منتخب بلجيكا أنه يقدم كل شيء خلال مشاركته في يورو 2020 مشيرا إلى عدم وجود أي مباراة سهلة في البطولة.

وتستعد بلجيكا لمواجهة فنلندا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية لدور المجموعات في يورو 2020.

وقال هازارد لموقع الاتحاد الأوروبي: "كل مبارة في البطولة يعد صعبا للغاية وهذا ما رأيناه منذ بداية المسابقة".

وأضاف "لا توجد أي مباراة سهلة وهو ما ينطبق على مباراة الغد".

وشدد "إذا كان نرغب في تحقيق الفوز علينا أن نلعب جيدا كفريق وأن نلعب بشكل جماعي وسنحاول تسجيل الأهداف".

وتابع "الفريق به العديد من اللاعبين الرائعين، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة ولدينا الخبرة للعب المباريات الهامة".

وواصل "لدينا من يستطيع تسجيل الأهداف ولدينا كل ما نحتاجه".

وعن تواجده مع المنتخب، قال: "أنا هنا لمساعدة الفريق لتحقيق الفوز بصفتي القائد، وأنا هنا لأضرب مثالا على تقديم كل شيء سواء التدريبات أو في المباريات".

وأكد "هدفنا هو الذهاب لأبعد نقطة ممكنة".

وحول تواجد عدة لاعبين جدد مع المنتخب، وضح "هذه سنة الحياة. الكبار يعتزلون والصغار ينضمون. والآن من السهل لهم أن يتأقلموا مع المجموعة لأنهم أشخاص رائعون للغاية".

وأردف "الأمر يتوقف عليهم لإظهار قدراتهم في التدريبات وأثناء المباريات".

وأتم "هم مستقبل بلجيكا وعلينا أن نضعهم على الطريق الصحيح".

وضمنت بلجيكا التأهل لربع النهائي بعد انتصارها على روسيا والدنمارك لتتصدر المجموعة بـ6 نقاط.

وشارك هازارد في المباراتين من على دكة البدلاء لكنه لم يسجل أي أهداف حتى الآن.