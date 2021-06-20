كرة سلة - الاتحاد يتفوق على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر

تفوق الاتحاد السكندري على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين ليدافع عن لقب الموسم الماضي.

وتغلب الفريق السكندري على الزمالك بفارق 27 نقطة بنتيجة 83-56 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويقام نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين مساء بعد غد الثلاثاء في تمام السابعة على نفس الصالة.

وشهد اللقاء تفوق الاتحاد السكندري منذ بدايتها إذ بدأ متفوقا 7-0 قبل أن ينتهي الربع الأول بنتيجة 23-14.

أما الربع الثاني فشهد صحوة زملكاوية في النصف الأول وتقلص الفارق إلى 4 نقاط 29-25 بعد تألق من أحمد حاتم.

ولكن عاد الفريق السكندري لصحوته من جديد لينهي الفترة الثانية بنتيجة 38-28.

ونجح رجال الاتحاد في تأكيد تفوقهم في الربع الثالث بعدما أنهوا الفترة بفارق 19 نقطة بنتيجة 60-41.

بينما الربع الرابع فلم يتراجع الاتحاد ونجح في زيادة الفارق إلى 30 نقطة مع ثلاثية أحمد إسماعيل 75-45.

ولكن في النهاية أنهى الاتحاد السكندري اللقاء متفوقا بفارق نقطة بنتيجة 83-56.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب دوري السوبر الموسم الماضي.