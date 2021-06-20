كرة سلة - الاتحاد يتفوق على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر

الأحد، 20 يونيو 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد - كرة سلة

تفوق الاتحاد السكندري على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين ليدافع عن لقب الموسم الماضي.

وتغلب الفريق السكندري على الزمالك بفارق 27 نقطة بنتيجة 83-56 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويقام نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

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وتقام المباراة الثانية بين الفريقين مساء بعد غد الثلاثاء في تمام السابعة على نفس الصالة.

وشهد اللقاء تفوق الاتحاد السكندري منذ بدايتها إذ بدأ متفوقا 7-0 قبل أن ينتهي الربع الأول بنتيجة 23-14.

أما الربع الثاني فشهد صحوة زملكاوية في النصف الأول وتقلص الفارق إلى 4 نقاط 29-25 بعد تألق من أحمد حاتم.

ولكن عاد الفريق السكندري لصحوته من جديد لينهي الفترة الثانية بنتيجة 38-28.

ونجح رجال الاتحاد في تأكيد تفوقهم في الربع الثالث بعدما أنهوا الفترة بفارق 19 نقطة بنتيجة 60-41.

بينما الربع الرابع فلم يتراجع الاتحاد ونجح في زيادة الفارق إلى 30 نقطة مع ثلاثية أحمد إسماعيل 75-45.

ولكن في النهاية أنهى الاتحاد السكندري اللقاء متفوقا بفارق نقطة بنتيجة 83-56.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب دوري السوبر الموسم الماضي.

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