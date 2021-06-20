مران الزمالك – عودة عبد الغني والتدريب على ركلات الجزاء

الأحد، 20 يونيو 2021 - 20:47

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

خاض لاعبو الزمالك مرانهم الجماعي اليومي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قبل خوض المران الجماعي بهدف زيادة الحمل البدني، وذلك وفقا للبرنامج البدني الموضوع للاعبين.

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وشهد المران عودة محمد عبد الغني للمشاركة بعدما غاب عن مران أمس السبت بعد حصوله على إذن لاحتفاله بحفل زفافه.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران لمنحهم بعض التعليمات الفنية والحديث عن المباراة المقبلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين الفوز على مصر للمقاصة في الكأس من أجل استعادة اللقب.

وشهد المران تنفيذ بعض الجمل الخططية والتدريب عليها قبل مواجهة مصر للمقاصة.

كما خاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل مرانا قويا تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس المرمى.

حيث حرص المدرب على تدريبهم على كيفية التعامل مع الكرات العالية والتسديدات الأرضية السريعة مع تدريبهم على التصدي من المناطق القريبة لزيادة رد الفعل لدى حراس المرمى.

ونال الرباعي إشادة من مدرب حراس المرمى.

وقبل نهاية المران حرص كارتيرون على تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء.

واستخدم كارتيرون مرميين إضافيين في منتصف الملعب مع المرميين الأصليين في مكانهما الطبيعي مع تقسيم اللاعبين لـ4 مجموعات.

وسدد كل لاعب 4 مرات وظهر جميع اللاعبين بمستوى مميز وفي مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو.

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