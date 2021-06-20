خبر في الجول – الزمالك يبدأ المفاوضات مع زيزو.. وخطوة قبل التجديد

بدأ نادي الزمالك إجراءات التجديد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك بدأ بالفعل مفاوضات التجديد مع زيزو بعد ساعات فقط من التجديد مع محمود حمدي "الونش".

اللاعب يعقد حاليا جلسة مع إدارة النادي، وربما تشهد الساعات المقبلة إعلان تمديد عقده رسميا.

الزمالك أعلن قبل قليل تجديد عقد الونش حتى عام 2025 رسميا.

زيزو نفسه ألمح لاقتراب التجديد مع الزمالك مساء أمس السبت بتصريحات لقناة الزمالك "انتظروا أخبار سعيدة خلال أيام". (طالع التفاصيل)

زيزو انضم لنادي الزمالك منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من موريرينسي البرتغالي.

صاحب الـ25 يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل 2021/2022.

وشارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج زيزو مع الزمالك بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي حتى الآن.