إيطاليا الجديدة كاملة

إيطاليا الجديدة ممتعة، شرسة، ومتماسكة. وبالعلامة الكاملة لأول مرة منذ 21 عاما. فوز لم يضمن الصدارة فقط، بل حقق العديد من الأرقام.

فازت إيطاليا على ويلز بهدف مقابل لا شيء على ملعب (أوليمبيكو)، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من يورو 2020.

سجل ماتيو بيسينا هدف إيطاليا الوحيد في المباراة بالشوط الأول.

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ماتيو بيسينا ينقض على الكرة ويحولها بمهارة الشباك معلناً تقدم الأتزوري#يورو2020 #إيطاليا_ويلز pic.twitter.com/Vb1sGOHOxU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2021

الفوز رفع رصيد إيطاليا إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد ويلز عند 4 نقاط في المركز الثاني بفارق هدف واحد عن سويسرا صاحبة المركز الثالث.

وتلعب إيطاليا في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة يتصدرها حاليا هولندا برصيد 6 نقاط. ويحل منتخب أوكرانيا ثانيا برصيد ثلاث نقاط، والنمسا ثالثا بنفس الرصيد.

انتصار إيطاليا جعلها تتأهل بالعلامة الكاملة من المجموعات. أمر لم تحققه إيطاليا من قبل سوى في يورو 2000 وقتها بلغوا نهائي البطولة، وكانوا على بعد دقيقة من اللقب لولا هدف فرنسا القاتل.

إيطاليا لم تتأهل بالعلامة الكاملة أيضا تاريخيا سوى مرتين في كأس العالم، عامي 1978، و1990، لكن الجديد هذه المرة أن إيطاليا تأهلت بتسجيل 6 أهداف، ودون تلقي أي هدف.

والأهم، أن إيطاليا أكملت الآن 30 مباراة متتالية بدون خسارة، في أكبر سلسلة بتاريخها.

التشكيل

روبرتو مانشيني بدأ المباراة بتشكيل مختلف عن المباراتين السابقتين، لمنح المزيد من اللاعبين الفرصة للانسجام مع الفريق.

أندريا بيلوتي قاد الهوم، وتواجد فيديريكو كييزا، وفيديريكو بيرنارديسكي على الجناحين، فيما استمر تواجد ليوناردو بونوتشي في الدفاع، وجيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى.

في المقابل، بدأ روبرت بادج بـ آرون رامسي كمهاجم متأخر، وعلى جانبيه جاريث بيل، ودانييل جيمس.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت هادئة، وبدون فرص حقيقية للفريقين. إيمرسون بدأ التهديد في الدقيقة الـ14 بتصويبة، تصدى لها داني وارد على مرتين.

رافاييل تولوي سدد أيضا في الدقيقة الـ17 واصطدمت الكرة بـ أندريا بيلوتي وغيرت اتجاهها، لكن وارد تصدى لها أيضا.

بيلوتي نفسه انفرد في الدقيقة الـ24 وسدد، لكن بجانب القائم.

وردت ويلز في الدقيقة الـ27 بعد ركنية، قابلها كريس جينتر برأسية فوق المرمى.

وتواصلت السيطرة الإيطالية. عرضية من أليساندرو باستوني في الدقيقة الـ29 إلى كييزا الذي استلم داخل منطقة الجزاء ثم سدد، لكن بجانب القائم.

وجاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ38. مخالفة نفذها ماركو فيراتي، وقابلها ماتيو بيسينا بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بيسينا نفسف كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ42 بعد عرضية قابلها بلمسة بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا بهدف.

الشوط الثاني

مانشيني بدأ الشوط الثاني بدخول فرانشيسكو أتشيربي بدلا من ليوناردو بونوتشي.

وكادت إيطاليا تسجل الثاني في الدقيقة الـ53 من كرة ثابتة نفذها بيرنارديسكي في القائم الأيمن.

حكم المباراة صعب المهمة على ويلز في الدقيقة الـ55 بطرد إيثان إمبادو بعد تدخل قوي على بيرنارديسكي، لتكمل ويلز اللقاء منقوصة.

على الفور تدخل بادج وأجرى أولى تبديلات ويلز في الدقيقة الـ60 بدخول كيفر مور بدلا من جوزيف موريل.

إيطاليا استمرت في الضغط بالدقيقة الـ62 بعد انطلاقة رائعة من كييزا على الطرف الأيمن، ثم تمريرة إلى بيلوتي الذي سدد مباشرة، لكن داني وارد تصدى لها ببراعة إلى ركنية.

ويلز أجرت ثاني تبديلاتها في الدقيقة الـ74 بدخول هاري ويلسون بدلا من دانيال جيمس.

ورد مانشيني في الدقيقة الـ75 بدخول بريان كريستانتي، وجياكمو راسبادوري بدلا من جورجينو، وفيديريكو بيرنارديسكي.

ويلز كادت تتعادل في الدقيقة الـ76 بعد كرة ثابتة مررها رودون برأسية، وقابلها جاريث بيل بتصويبة على الطائر فوق المرمى بقليل.

واستمرت المحاولات الويلزية، فدفعت بـ دافيد بروكس، ودايلان ليفيت، وبن ديفيز في الدقيقة الـ86 بدلا من جاريث بيل، وجو ألين، ونيكو ويليامز.

أما إيطاليا، فدفعت بـ جايتانو كاستروفيللي في الدقيقة الـ87 بدلا من بيسينا ليتلقى التحية.

ثم كان التبديل التكريمي في الدقيقة الـ88 بدخول الحارس البديل سالفاتوري سيريجو بدلا من جيانلويجي دوناروما.

وسط ذلك، استمرت محاولات بيلوتي للتسجيل في الدقيقة الـ88 بعدما استدار وسدد من حدود منطقة الجزاء، لكن صمود داني وارد وتصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز إيطاليا بهدف مقابل لا شيء.

فوز منح إيطاليا العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من ثلاث انتصارات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد ويلز عند 4 نقاط في المركز الثاني بفارق هدف واحد عن سويسرا صاحبة المركز الثالث.

وتلعب إيطاليا في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة يتصدرها حاليا هولندا برصيد 6 نقاط. ويحل منتخب أوكرانيا ثانيا برصيد ثلاث نقاط، والنمسا ثالثا بنفس الرصيد.