صناعة سويسرية فاخرة

مثل الصناعة الفاخرة والراقية التي اشتهروا بها؛ جاءت تسديدات منتخب سويسرا في مرمى الأتراك، دقيقة وقوية.

وفازت سويسرا على تركيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ليورو 2020.

هاريس سيفيروفيتش سجل الأول لسويسرا في الدقيقة 6، وبعد 20 دقيقة أضاف شيردان شاكيري الهدف الثاني.

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شاكيري يسجل هدفاً رائعاً في الزاوية العلوية للمرمى التركي ويضاعف النتيجة للمنتخب السويسري#يورو2020 #سويسرا_تركيا pic.twitter.com/eeruDghUSx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 20, 2021

وسجل عرفان قهوجي هدف تركيا في الدقيقة 62، وهو الوحيد لهم في البطولة، لكن شاكيري رد سريعا بالثالث لسويسرا في الدقيقة 68.

انتصار سويسرا رفع رصيدها للنقطة 4 لكنها احتلت المركز الثالث بفارق الأهداف عن ويلز التي تأهلت رفقة إيطاليا لدور الـ16.

أما سويسرا فعليها الانتظار حتى نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيرها وإمكانية تأهلها ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث أم لا.

أيضا حققت سويسرا فوزها الخامس على تركيا لتقلص الفارق في المواجهات المباشرة بعدما خسرت 8 مرات وتعادلت في 3 مباريات.

التشكيل

استمر شاكيري في قيادة هجوم سويسرا مع سيفيروفيتش، مع تواجد جرانيت تشاكا في خط الوسط مع ستيفان زوبير الذي صنع أهداف منتخب بلاده الـ3 ضد تركيا.

أما شينول جونيش مدرب تركيا فدفع بـ بوراك يلماز في خط الهجوم مع جينكيز أوندير وهاكان تشالهان أوجلو.



















عكس سير اللعب

بدأ اللقاء بضغط قوي من منتخب تركيا فسدد بوراك يلماز كرة تحولت لركنية في الدقيقة 2.

بعدها أطلق كان أيهان قذيفة لكن يان سومر حارس سويسرا تألق وتصدى لها بنجاح في الدقيقة 4.

السيطرة التركية استمرت في أول 5 دقائق لكن أول تسديدة سُددت تجاه مرماهم أعلنت عن هدف سويسري.

ستيفين زوبير اخترق الدفاع التركي ومرر الكرة لسيفيروفيتش الذي سدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك أوجركان شاكير.

ممنوع التسجيل

بعد الهدف حاولت تركيا إدراك التعادل سريعا، فاستحوذت على الكرة مع تراجع سويسرا للخلف.

وبالدقيقة 20 أطلق ميرت ميولدور قذيفة من الجانب الأيسر لكن سومر واصل التألق وأنقذ هدفا محققا لتركيا.

وبنفس سيناريو الهدف الأول، سجلت سويسرا الهدف الثاني.

زوبير مرر الكرة لشيردان شاكيري على قدمه اليمنى لكنه لم يحتج لأن يضع الكرة أمام قدمه المفضلة وسدد بدقة وقوة في المرمى التركي لتذهب الكرة أعلى يسار شاكير الذي فشل في التعامل مع الكرة.

وكاد سويسرا أن تسجل الثالث مباشرة وعن طريق شاكيري أيضا.

انفرد لاعب ليفربول بالكرة من منتصف الملعب وحتى منطقة الجزاء لكنه فشل في التسجيل وصوب في محيط شاكير لتتحول الكرة لركنية.

كلاكيت ثالث مرة

بعد فرصة شاكيري، تراجعت سويسرا، لتبدأ مباراة مصغرة بين لاعبي تركيا وسومر.

هجمة من الجانب الأيمن وصلت ميولدر الذي سدد بقوة لكن سومر أنقذ الكرة قبل أن يبعدها دفاع سويسرا في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 43، منع سومر ميودلر من التسجيل للمرة الثالثة بعدما مر اللاعب التركي من مانويل أكانجي وسدد بقوة لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدفين.

هجوم سويسري

بداية الشوط الثاني شهدت هجوما قويا من منتخب سويسرا.

سدد سيفيروفيتش لكن شاكير حولها لركنية بمجرد انطلاق الشوط، وبعدها حصل بريل إمبولو على الكرة وهدد المرمى التركي من الجانب الأيمن لكن شاكير واصل التألق وحولها لركنية.

وفي الدقيقة 56 أهدر شاكيري فرصة الهدف الثالث بعدما استقبل تمريرة من إمبولو داخل منطقة الجزاء لكنه سدد كرة طائشة بقدمه اليمنى ذهبت أعلى العارضة.

وظهر سيفيروفيتش مجددا وسدد من الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء كرة أرضية لكن شاكير حولها لركنية.

فك الشفرة

ومثلما سجلت سويسرا من أول تسديدة لها في الشوط الأول، سجلت تركيا من أول تسديدة لها في الشوط الثاني.

عرفان قهوجي حصل على الكرة خارج منطقة الجزاء وبعد سيطرته عليها سجل هدفا رائع بقدمه اليسرى من كرة مقوسة.

شاكيري مرة أخرى

عقب هدف قهوجي فتحت تركيا خطوطها بحثا عن إدراك التعادل، ليتكرر ما حدث مرتين من قبل. هدف سويسرا.

مرتدة رائعة من الجانب الأيسر قادها زوبير الذي مرر لشاكيري الكرة داخل منطقة الجزاء وبالتوازي على نقطة الجزاء ليسدد الأخير من لمسة واحدة بقدمه اليسرى كرة صاروخية تمر من فوق شاكير وتسكن الشباك.

وسدد جرانيت تشاكا ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر لمنتخب تركيا.

وحاول جينكيز أوندير وصوب بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت أعلى العارضة السويسرية.

بعدها لم تشهد المباراة أي فرص خطيرة لتنتهي بنتجية 3-1 لسويسرا التي ستتابع باقي مباريات دور المجموعات بشغف على أمل التأهل لربع النهائي.