كأس العرب للشباب - مصر تفتتح مشوارها بالفوز على النيجر

فاز منتخب مصر للشباب على النيجر بهدفين مقابل لا شيء في افتتاح بطولة كأس العرب للشباب، والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأحرز هدفا منتخب مصر عبد الرحمن السيد، ويوسف محمد.

تقدم المدافع عبد الرحمن السيد لمنتخب مصر في الدقيقة الـ 25 برأسية، بعد خروج خاطيء من حارس مرمى منتخب النيجر.

وفي الشوط الثاني أضاف البديل يوسف محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الـ 93 بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ محمود جابر مدرب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

الحارس: أحمد نادر السيد.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان – محمد أحمد – عبد الرحمن السيد.

الوسط: خالد عوض – طارق أمين – كريم الدبيس – ماجد عبد الرحمن.

الهجوم: أحمد شريف – بلال عبد الجليل – أحمد عبد الحميد.

بينما بدأ منتخب النيجر بتشكيل مكون من:

الحارس: فان نهور.

الدفاع: بابا محمد – صالح مسعود -صالح سيميلا – إبراهيم جابر.

الوسط: ساما عبد الرشيد – أحمد مصطفى – جبريل عثمان.

الهجوم: موسى إبراهيم – سليمان سيبا – عبده محمد.

بذلك الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، قبل مباراة الجزائر وموريتانيا والتي تقام مساء اليوم.

وفي المجموعة الثانية فاز منتخب المغرب على طاجكستان في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بنفس التوقيت بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 23 يونيو على استاد القاهرة الدولي.

بينما يلتقي منتخب النيجر مع موريتانيا في الجولة المقبلة في نفس اليوم.