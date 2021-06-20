ميلان يمنح تشالهان أوجلو مهلة أخيرة

منح نادي ميلان مهلة أخيرة للاعبه هاكان تشالهان أوجلو بنهاية الشهر الجاري للرد على العرض المقدم.

وينتهي تعاقد اللاعب التركي مع ميلان بنهاية الشهر الجاري ولم يحسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وكشف موقع سبورت ميدياسيت الإيطالي أن النادي حدد يوم 30 يونيو للرد على عرض ميلان.

وأشار التقرير إلى أن ميلان عرض على تشالهان أوجلو 4 ملايين يورو للبقاء مع الروسونيري.

وأوضح التقرير أن اللاعب التركي الذي يلعب ضمن منافسات يورو 2020 حاليا لم يمنح ناديه ردا حتى الآن.

وكان تشالهان أوجلو قد صرح مسبقا أنه على استعداد للانتقال إلى مكان آخر في حالة وصول عرض رائع.

وساهم اللاعب التركي في 14 هدفا لميلان هذا الموسم وتألق حتى احتل ناديه المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإيطالي.

وسجل تشالهان أوجلو أربعة أهداف بالإضافة إلى صناعة 10 آخرين هذا الموسم.

وتأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا بعد فترة من الغياب عندما نجح في حصد وصافة الدوري الإيطالي.