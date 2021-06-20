دي بور: إيطاليا أكثر الفرق التي أثارت إعجابي في يورو 2020.. وألمانيا قدمت الأداء المثالي

اعترف فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا أن إيطاليا هي الفريق الذي أثار إعجابه في يورو 2020 حتى الآن.

ونجح منتخب إيطاليا في تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام تركيا وسويسرا بنتيجة واحدة 3-0 قبل مواجهة ويلز في ختام دور المجموعات.

وقال دي بور خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة هولندا أمام مقدونيا الشمالية: "إيطاليا هي الفريق الذي أثار إعجابي في اليورو حتى الآن".

وتابع "عادت ألمانيا أيضا لتكون بين المرشحين بعد الفوز أمس السبت أمام البرتغال".

وأوضح "ألمانيا قدمت أداءا مثاليا وربما هو الأفضل في البطولة حتى الآن".

ويعتبر منتخب إيطاليا هو الوحيد الذي فاز في أول مباراتين دون أن تهتز شباكه ونجح في تسجيل ستة أهداف.

وضمن منتخب إيطاليا تأهله إلى ثمن النهائي رفقة منتخبي بلجيكا وهولندا.

ويختتم منتخب هولندا مبارياته أمام مقدونيا الشمالية في دور المجموعات قبل تحديد منافسه من مواجهة ثمن النهائي.