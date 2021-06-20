انتهت يورو 2020 – سويسرا (3) (1) تركيا.. نهاية المباراة

يلعب منتخب سويسرا ضد منتخب تركيا على الملعب الأولمبي بباكو في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في يورو 2020.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة

ق76: تشاكا يسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بالقائم الأيسر لتركيا

ق67: شاكيري يسجل الهدف الثالث

ق62: عرفان قهوجي يسجل الأول لتركيا

ق60: سيفيروفيتش يسدد لكن شاكير يحولها لركنية

ق52: بريل إمبولو يسدد بقوة لكن حارس تركيا يحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: سومر يمنع ميولدور من التسجيل مجددا بعد المرور من أكانجي

ق33: سومر يتألق للمرة الثالثة ويمنع تسديدة ميولدور من دخول شباك سويسرا

ق28: شاكيري ينفرد من منتصف الملعب لكن حارس تركيا يتألق ويحول تسديدته لركنية

ق26: شيردان شاكيري يسجل الهدف الثاني

ق20: قذيفة من ميولدور يتصدى لها سومر ويمنع تركيا من التعادل

ق6: هاريس سيفروفيتش يسجل الأول لسويسرا

ق4: تسديدة قوية للغاية من كان أيهان لكن سومر يتصدى لها بنجاح

ق2: تسديدة من بوراك يلماز تتحول ركنية لتركيا

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل