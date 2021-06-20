انتهى يورو 2020 - إيطاليا (1)-(0) ويلز.. نهاية المباراة

الأحد، 20 يونيو 2021 - 17:39

كتب : FilGoal

ماتيو بيسينا - إيطاليا - ويلز - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيطاليا وويلز، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من يورو 2020.

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نهاية المباراة بفوز إيطالي

ق. 88 تصويبة من بيلوتي يتصدى لها الحارس.

ق. 75 جاريث بيل يهدر التعادل

ق. 64 انطلاقة رائعة من كييزا على الجهة اليمنى ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية، يقابلها بيلوتي بتصويبة لكن داني وارد تصدى لها إلى ركنية.

ق. 55 طرد إيثان إمبادو بسبب تدخل على بيرنارديسكي.

ق. 52 مخالفة ينفذها بيرنارديسكي في القائم الأيسر.

فرانشيسكو أتشيربي يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من ليوناردو بونوتشي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 بيسينا كاد يسجل الثاني بعد عرضية قابلها بلمسة بجانب القائم.

ق. 38 جوووول أوووول. مخالفة ينفذها فيراتي ويقابلها ماتيا بيسينا بلمسة في المرمى.

ق. 29 عرضية من باستوني إلى كييزا الذي استلم وسدد بجانب المرمى.

ق. 27 ركنية قابلها كريس جينتر برأسية فوق المرمى.

ق. 24 بينية إلى بيلوتي الذي انفرد وسدد لكن بجانب القائم.

ق. 17 تصويبة من تولوي ترتطم بـ بيلوتي وتتجه للمرمى لكن داني وارد يتصدى لها.

ق. 14 تصويبة أولى من إيمرسون يتصدى لها داني وارد.

بداية المباراة

يورو 2020 إيطاليا ويلز
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