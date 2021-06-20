كالتشيو ميركاتو: مورينيو يحاول إقناع راموس بالانضمام لروما

أفادت شبكة كالتشيو ميركاتو أن نادي روما يفكر في ضم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد روما

بعد 16 عاما من الدفاع بقميص ريال مدريد والتتويج بـ 22 لقبا رحل راموس عن ريال مدريد بشكل رسمي.

وذكر تقرير كالتشيو ميركاتو أن جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما تحدث مع راموس في مكالمة هاتفية بشكل ودي حول إمكانية انضمامه للفريق.

وأوضح التقرير أن مورينيو يأمل في إقناع لاعبه السابق بالانتقال لفريق العاصمة الإيطالية، لكن العقبة الأولى أمام روما ستكون راتب راموس المرتفع.

كما أن روما عليه منافسة الفرق التي تريد ضم راموس في صفقة انتقال حر، والتي يمكن توفير فرصة ظهوره في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما يلعب روما في دوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلال المركز السابع في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

فاز راموس بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب للدوري الإسباني ووبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

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ويأتي رحيل راموس عن ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين لتجديد التعاقد.

لتنتهي رحلة القائد راموس التي بدأت مع الفريق في عام 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

كما سجل الدولي الإسباني 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.