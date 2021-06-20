تشكيل يورو 2020 - إيطاليا بالبدلاء.. وبيل ورامسي يقودان ويلز
الأحد، 20 يونيو 2021 - 16:45
كتب : FilGoal
أجرى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا تبديلات عديدة على تشكيل فريقه الذي خاض المباراة الماضية ضد سويسرا، 3 لاعبين فقط أساسيين يشاركون ضد ويلز.
بينما الأخيرة تدخل مباراة اليوم الأحد بالتشكيل الأساسي الذي يقوده جاريث بيل.
وجاء تشكيل إيطاليا:
حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: رافاييل تولوي - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو باستوني - إيمرسون
وسط الملعب: ماتيو بيسينا - جورجينيو - ماركو فيراتي
الهجوم: فيديريكو كييزا - أندريا بيلوتي - فيديريكو برنارديسكي
بينما تشكيل ويلز:
حارس المرمى: داني وورد
الدفاع: كونور روبرتس - نيكو ويليامز - جو رودون - كريس جانتر
وسط الملعب: جو موريل - إثان أمبادو - آرون رامسي - جو ألين - دانيل جيمس
الهجوم: جاريث بيل
وضمنت إيطاليا، متصدرة ترتيب المجموعة الأولى، التأهل للدور ثمن النهائي ليورو 2020.
بينما تحتل ويلز الوصافة ورصيدها 4 نقاط.
وفي التوقيت ذاته تلعب سويسرا ضد تركيا، رصيد الأولى نقطة والأخيرة بلا رصيد.