تشكيل يورو 2020 - إيطاليا بالبدلاء.. وبيل ورامسي يقودان ويلز

الأحد، 20 يونيو 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيللي - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

أجرى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا تبديلات عديدة على تشكيل فريقه الذي خاض المباراة الماضية ضد سويسرا، 3 لاعبين فقط أساسيين يشاركون ضد ويلز.

بينما الأخيرة تدخل مباراة اليوم الأحد بالتشكيل الأساسي الذي يقوده جاريث بيل.

وجاء تشكيل إيطاليا:

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حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: رافاييل تولوي - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو باستوني - إيمرسون

وسط الملعب: ماتيو بيسينا - جورجينيو - ماركو فيراتي

الهجوم: فيديريكو كييزا - أندريا بيلوتي - فيديريكو برنارديسكي

بينما تشكيل ويلز:

حارس المرمى: داني وورد

الدفاع: كونور روبرتس - نيكو ويليامز - جو رودون - كريس جانتر

وسط الملعب: جو موريل - إثان أمبادو - آرون رامسي - جو ألين - دانيل جيمس

الهجوم: جاريث بيل

وضمنت إيطاليا، متصدرة ترتيب المجموعة الأولى، التأهل للدور ثمن النهائي ليورو 2020.

بينما تحتل ويلز الوصافة ورصيدها 4 نقاط.

وفي التوقيت ذاته تلعب سويسرا ضد تركيا، رصيد الأولى نقطة والأخيرة بلا رصيد.

إيطاليا ويلز يورو 2020
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