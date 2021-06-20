تشكيل يورو 2020 - سيفيروفيتش يقود هجوم سويسرا.. و3 تبديلات في تركيا

الأحد، 20 يونيو 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

ويلز - سويسرا

اختار فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا أن يبدأ هاريس سيفيروفيتش أساسيا ضد تركيا مثلما كان الحال أمام إيطاليا في الجولة الماضية من دور المجموعات.

بينما أجرى شينول جونيش مدرب تركيا 3 تبديلات على فريقه الذي بدأ مبارة ويلز.

وجاء تشكيل سويسرا:

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حارس المرمى: يان سومر

الدفاع: نيكو إلفيدي - سيلفان فيدمر - مانويل أكانجي

وسط الملعب: ستيفن زوبر - ريمو فرولر - جيردان شاكيري - جرانت شاكا - ريكاردو رودريجيز

الهجوم: بريل إمبولو - هاريس سيفيروفيتش

بينما تشكيل تركيا:

حارس المرمى: أورجان شاكر

الدفاع: زكي شيليك - مريح دميرال - تشالار سوينشو - ميرت مولدور

وسط الملعب: قان آيهان - عرفان قهوجي - هاكان شالهان أوجلو - جنكيرز أوندر - أوزان توفان

الهجوم: براق يلماز

وتتذيل تركيا ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد بينما سويسرا لديها نقطة وقبلها ويلز بأربع نقاط وتتصدر إيطاليا بست نقاط.

وفي التوقيت ذاته تلعب إيطاليا ضد ويلز.

وتحتاج سويسرا وكذلك تركيا للفوز من أجل فرصة التأهل للدور ثمن النهائي ليورو 2020.

سويسرا تركيا يورو 2020
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