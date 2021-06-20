سكاي: دوناروما يخضع للفحص الطبي لـ سان جيرمان يوم الإثنين

الأحد، 20 يونيو 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - إيطاليا - تركيا - يورو 2020

يخضع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان للفحص الطبي يوم الإثنين تمهيدا لإعلان تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وكشفت شبكة سكاي إيطاليا أن النادي الباريسي حجز موعدا لخضوع اللاعب للكشف الطبي يوم الإثنين.

وأوضح التقرير أن الفحص الطبي سيتم إجرائه في إيطاليا بالقرب من معسكر منتخب بلاده.

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كانت بعض التقارير تشير إلى أن الحارس الشاب على موعد من إتمام صفقة انتقاله للفريق الباريسي الأسبوع الماضي، لكن هذا لم يحدث حتى اللحظة.

ويشارك دوناروما في الوقت الحالي مع منتخب إيطاليا ضمن منافسات يورو 2020.

ولم ينجح دوناروما في السفر إلى فرنسا للخضوع للفحص الطبي بسبب المشاركة في يورو 2020.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الشهر الجاري.

وأشار التقارير إلى موافقة دوناروما على الشروط الشخصية مع باريس سان جيرمان والتي من المقرر أن تكون لمدة خمس سنوات.

وكشف التقرير عن إجراء الصفقة بقيمة 11 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لـ 2 مليون مكافآت متعلقة بالأداء والنتائج.

ويبلغ دوناروما من العمر 22 عاما ويلعب مع فريق ميلان الأول منذ 2015.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان
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