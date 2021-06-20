دي بروين يعلق على لقطة مذهلة لتييري هنري في تدريبات بلجيكا

شهدت تدريبات المنتخب البلجيكي لقطة رائعة من تييري هنري مساعد مدرب الشياطين الحمر ونجم فرنسا السابق، ولم يترك كيفن دي بروين الفرصة للتعليق عليها.

ونشر حساب منتخب بلجيكا على تويتر لقطة لهنري وهو يسجل ركلة حرة بقدمه اليسرى بشكل رائع وسط إعجاب كل من شاهدها.

وعلق دي بروين على اللقطة قائلا: "نحن نتدرب لنصف ساعة على تسديد الكرات الثابتة ونسجل القليل منها، ويأتي هنري بقدمه اليسرى ليقتلنا جميعا".

أحد اللاعبين قال لصانع ألعاب مانشستر سيتي إن هنري اعتزل منذ 10 سنوات، فرد مازحا "هل يمكنه العودة من الاعتزال؟".

وعاد دي بروين لصفوف بلجيكا في الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية ليورو 2020 على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن.

ويستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة فنلندا يوم الإثنين في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات.

ويحتل زملاء دي بروين الصدارة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لروسيا ومثلها لفنلندا، صفر من النقاط للدنمارك.

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