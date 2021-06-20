لاعب الإسماعيلي: كرتنا مختلفة مع إيهاب جلال

يرى أحمد مصطفى جناح الإسماعيلي، أن فريقه يلعب كرة مختلفة مع مديره الفني، إيهاب جلال.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية: "جلال منحنا الثقة وأخرج من كل لاعب إمكانياته الحقيقية".

وأردف "نلعب كرة مختلفة تماما. جلال يطبق النظام الأوروبي الحقيقي".

وشدد "نفكر في كل مباراة على حدة، للفوز بنقاطها الثلاث".

وأكمل "نتائجنا جيدة لكن الإسماعيلي اسم كبير وما حققناه لا يكفي ومازال المشوار طويلا".

وحقق الإسماعيلي انتصاره السابع في آخر 8 مباريات في الدوري، ضد غزل المحلة بنتيجة 3-1.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في الدوري.