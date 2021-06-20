لاعب الإسماعيلي: كرتنا مختلفة مع إيهاب جلال

الأحد، 20 يونيو 2021 - 15:18

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

يرى أحمد مصطفى جناح الإسماعيلي، أن فريقه يلعب كرة مختلفة مع مديره الفني، إيهاب جلال.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية: "جلال منحنا الثقة وأخرج من كل لاعب إمكانياته الحقيقية".

وأردف "نلعب كرة مختلفة تماما. جلال يطبق النظام الأوروبي الحقيقي".

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وشدد "نفكر في كل مباراة على حدة، للفوز بنقاطها الثلاث".

وأكمل "نتائجنا جيدة لكن الإسماعيلي اسم كبير وما حققناه لا يكفي ومازال المشوار طويلا".

وحقق الإسماعيلي انتصاره السابع في آخر 8 مباريات في الدوري، ضد غزل المحلة بنتيجة 3-1.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 في الدوري.

الإسماعيلي الدوري المصري
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