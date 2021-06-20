مدرب المجر: لست مغرورا لأقول إننا سنهزم ألمانيا في ميونيخ

الأحد، 20 يونيو 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

المجر - فرنسا

يدرك ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر مدى صعوبة إمكانية إسقاط المنتخب الألماني على ملعبه، لكنه شدد على أن فريقه سيحاول فعل ذلك.

وتعادل منتخب المجر مع فرنسا بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020.

قال روسي للصحفيين: "التعادل مع بطل العالم أمر لا يصدق، إنه حدث استثنائي".

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وأضاف "يجب أن نكون سعداء بهذا الأداء. يجب أن نكون فخورين بما فعله رجالنا".

وواصل "نحن بحاجة إلى الحفاظ على التواضع. أنا لست مغرورا لأقول إننا سنفوز على ألمانيا في ميونيخ".

وأتم "سنبذل قصارى جهدنا لنجعلها مباراة صعبة".

المنتخب الألماني انتصر على البرتغال لينعش آماله في التأهل لدور الـ16.

فقد ارتفع رصيد ألمانيا إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني للمجموعة السادسة خلف فرنسا (4 نقاط)، فيما تجمد رصيد البرتغال عند ثلاث نقاط أيضا في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشر لصالح ألمانيا.

وتقبع المجر في المركز الأخير بنقطة.

المجر فرنسا ألمانيا البرتغال يورو 2020
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