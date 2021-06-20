ديباي يتحدث لأول مرة بعد انتقاله لـ برشلونة

تحدث ممفيس ديباي لاعب برشلونة الجديد لأول مرة بعد إتمام صفقة انتقاله إلى البلوجرانا.

أعلن نادي برشلونة يوم السبت عن تعاقده مع ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ليون.

وقال ديباي في فيديو مصور نشره موقع ناديه الجديد "الحلم أصبح حقيقة.. انضممت إلى أكبر فريق في العالم".

وأضاف اللاعب المتواجد في صفوف منتخب هولندا بمنافسات يورو 2020 "أنا متحمس جدا للعب أمام جماهير برشلونة العظيمة، إنهم يحبون كرة القدم كثيرا".

وتابع "أود أن أشكر مجلس إدارة برشلونة ورئيس النادي والمدرب على كل جهودهم في إنهاء الصفقة".

وأتم "أنا جاهز لهذا التحدي.. سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي".

وأشار النادي في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قد وافق على الانضمام لبرشلونة لمدة موسمين حتي نهاية موسم 2022/2023 في صفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده مع ليون.

وشارك ديباي مع ليون الموسم المنقضي في 40 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 22 هدفا وصناعة 12 أخرين.

ويعد ديباي هو رابع صفقات برشلونة في موسم الانتقالات الحالي بعد التعاقد مع سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا من مانشستر سيتي في صفقات انتقال حر أيضا وعودة إيمرسون من ريال بيتيس.

وبدأ ديباي ممارسة كرة القدم مع ناشئين فريق أيندهوفن وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

واستمر ديباي لمدة 3 مواسم مع الفريق الأول حتى انتقل لمانشستر يونايتد عام 2015.

لكنه رحل بعد عام ونصف فقط وانتقل لليون في يناير 2017.

وشارك في 178 مباراة مع ليون وسجل 76 هدفا بشكل عام.

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ويشارك ديباي حاليا مع منتخب هولندا في يورو 2020، وقاد الفريق للفوز في أول جولتين من دور المجموعات وسجل في المباراة الأخيرة أمام منتخب النمسا من ركلة جزاء.

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة الثالثة بعد تحقيق العلامة الكاملة وحصوله 6 نقاط من مباراتين.