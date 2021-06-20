لاعب بايرن ميونيخ ينتقل إلى قطر

أعلن نادي قطر القطري التعاقد مع الإسباني خابي مارتينيز بعد رحيله عن بايرن ميونيخ.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قطر فيديو قصير للاعب الإسباني وهو يوجه رسالة لجماهير النادي يخبرهم برؤيتهم قريبا.

ولم يعلن النادي القطري تفاصيل التعاقد.

وكان صاحب الـ32 عاما رحل عن بايرن ميونيخ بنهاية عقده.

ويجيد مارتينيز اللعب في قلب الدفاع وخط الوسط، ولعب في صفوف أتليتك بلباو بين 2006 و2012، وقاده إلى نهائي الدوري الأوروبي تحت قيادة مارسيلو بييلسا.

في نفس الصيف، انتقل مارتينيز إلى بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده وقتها.

مع بايرن توج مارتينيز بـ24 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

لكن دوره صار هامشيا في الموسم الماضي الذي شهد تتويج بايرن بالثلاثية تحت قيادة هانز فليك، إذ لم يشارك سوى في 24، ولم يظهر في آخر 3 مباريات حاسمة من مغامرة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وليون وباريس سان جيرمان.

وتوج مارتينيز مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 ويورو 2012.