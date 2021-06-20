مولر: علينا ألا نغتر بعد إسقاط البرتغال

الأحد، 20 يونيو 2021 - 13:12

كتب : FilGoal

توماس مولر

حذر توماس مولر لاعب ألمانيا فريقه من الغرور بعد فوزه العريض على البرتغال بنتيجة 4-2 يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

واقتنصت ألمانيا أول 3 نقاط في البطولة بالفوز على حامل اللقب، بعدما بدأت يورو 2020 بالخسارة بهدف أمام فرنسا.

وقال مولر في تصريحات صحفية:"لدينا عوامل جيدة عديدة، لكن علينا التحسن أيضا، فهذا قد يكلفنا نقاطا في النهاية".

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وواصل لاعب بايرن ميونيخ "لدينا 3 نقاط الآن، وضعنا جيد ومصيرنا بين أيدينا. علينا ألا نغتر، وأن نؤمن بأنفسنا. نشعر ببعض النشوة بعد الفوز".

وتلعب ألمانيا ضد المجر يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى فريق مانشافت للذهاب بعيدا في البطولة القارية التي لم يتوج بها منذ 25 عاما.

وفازت ألمانيا باليورو 3 مرات كأكثر فريق بالتساوي مع إسبانيا.

ألمانيا مولر يورو 2020
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