ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين الوافدين للمشاركة بالأولمبياد

الأحد، 20 يونيو 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

طوكيو 2020

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية بإصابة أحد لاعبي البعثة الأوغندية التي وصلت للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بفيروس كورونا.

وأوضحت الإذاعة اليابانية أن تسعة رياضيين ومدربين أوغنديين وصلوا إلى مطار ناريتا، بالقرب من طوكيو، وكان اختبار أحدهم إيجابيا أثناء الفحص الروتيني في المطار.

الشخص المصاب بفيروس كورونا يقيم الآن في منشأة مخصصة من قبل الحكومة، بينما سافر الآخرون إلى مدينة أوساكا، حيث سيقيمون معسكرهم التدريبي.

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وتلقى جميع أعضاء الفريق الأوغندي جرعتين من لقاح فيروس كورونا، وجاءت كل النتائج سلبية قبل 72 ساعة من مغادرتهم إلى اليابان، حسب تقرير الإذاعة الرسمية باليابان.

الحالة هي الأولى بين الرياضيين الوافدين للمشاركة بالأولمبياد، فالبعثة الأوغندية التي تضم بعض لاعبي ومدربي فرق السباحة والملاكمة ورفع الأثقال هي الثانية وصولا لليابان بعد أحد فرق بعثة استراليا.

دورة الألعاب الأولمبية تأجلت من العام الماضي بعد انتشار فيروس كورونا، ليتم تحديد موعد جديد لها لتبدأ في يوم 23 يوليو المقبل، على أن تنتهي في 8 أغسطس.

وكانت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو 2020 قد كشفت مصير الدورة النهائي بعد المطالبات بإلغاء البطولة.

وقالت هاشيموتو في تصريحاتها لصحيفة نيكان سبورت اليابانية قبل أيام: "لا يمكننا التأجيل مرة أخرى، ليس من الطبيعي إقامة الألعاب الأولمبية في هذا الوضع".

وتابعت "سيكون التحدي الأكبر هو كيفية تحكمنا في تدفق الناس وإدارته، في حالة انتشر الوباء وارتقى لمستوى الأزمة أو حالة الطوارئ، أعتقد بأنه يجب علينا أن نكون مستعدين لتنظيم تلك الدورة بدون أي متفرج".

وأضافت "جاهزون تماما بفضل إجراءات الوقاية من العدوى، ولجعل كل اليابان تشعر بالأمان والترحيب بكم، أطلب منكم جميعا أن تكونوا مسئولين عن أفعالكم وأن تلعبوا وفقا للقواعد".

الرئيس الياباني كان قد تحدث عن ثقته في قدرة بلاده على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية قائلا: "لدي انطباع بأنني أسمع خطوات أقدام الرياضيين المتجهين إلى طوكيو".

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت مسبقا عن عدم السماح للجماهير الوافدة من خارج اليابان لحضور الدورة، والاكتفاء بالجماهير المقيمة داخل البلاد.

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