ديشامب: أثق في بنزيمة

الأحد، 20 يونيو 2021 - 13:04

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ألمانيا وفرنسا - يورو 2020

شدد ديدييه ديشامب مدرب فرنسا على ثقته في قدرة لاعبه كريم بنزيمة على مساعدة الفريق في يورو 2020.

ولم يسجل بنزيمة في أول مباراتين لفرنسا في البطولة، بطل العالم تفوق بهدف على ألمانيا وتعادل بهدف لمثله أمام المجر يوم السبت.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي:"بنزيمة خبير ولا يشك في نفسه. فعل أشياء جيدة كثيرة، لكن افتقد الهدف. يعرف أن الناس تريد منه أن يسجل، لكنه يعلم أن الأمر ليس كذلك فحسب، إنه مهاجم يحتاج للتسجيل، لكن الأهم أن لديه الثقة اللازمة ويعرف أني أثق به أيضا".

أخبار متعلقة
طبيب الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني ومحمود متولي في المران الجماعي رغم الخسارة بملعبه.. مدرب الوداد: قادرون على التأهل لنهائي دوري الأبطال تليجراف: سيتي لن ينتظر حتى نهاية الانتقالات الصيفية لضم كين

واستمر "بنيامين بافار أخطأ؟ هذا تحليلك. كان مهما في الناحية الهجومية، ساهم بشدة في الجانب الهجومي، هذا يكلفه دفاعيا، لكنه حقق التوازن المطلوب".

واستقبلت فرنسا هدف المجر إثر هجوم مرتد من الجهة اليسرى بعدما اجتاز أتيلو فيولا اللاعب بافار ليسجل في شباك الحارس هوجو لوريس.

وعن إصابة اللاعب عثمان ديمبيلي أوضح "تعرض لضربة في ركبته من الخلف، علينا فحصه جيدا. واصل اللعب لبعض الوقت، أراد تمريرة الكرة بالعرض لكن شعر بشيء. أخرجته، لابد من مراقبة حالته جيدا".

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة السادسة ورصيدها 4 نقاط وتليها بفارق نقطة كل من ألمانيا والبرتغال بينما تتذيل المجر بنقطة وحيدة.

وتلعب فرنسا ضد البرتغال يوم الأربعاء بينما تواجه المجر منتخب ألمانيا.

ديشامب بنزيمة يورو 2020 فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 10 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 40 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 58 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك