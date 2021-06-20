ديشامب: أثق في بنزيمة

شدد ديدييه ديشامب مدرب فرنسا على ثقته في قدرة لاعبه كريم بنزيمة على مساعدة الفريق في يورو 2020.

ولم يسجل بنزيمة في أول مباراتين لفرنسا في البطولة، بطل العالم تفوق بهدف على ألمانيا وتعادل بهدف لمثله أمام المجر يوم السبت.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي:"بنزيمة خبير ولا يشك في نفسه. فعل أشياء جيدة كثيرة، لكن افتقد الهدف. يعرف أن الناس تريد منه أن يسجل، لكنه يعلم أن الأمر ليس كذلك فحسب، إنه مهاجم يحتاج للتسجيل، لكن الأهم أن لديه الثقة اللازمة ويعرف أني أثق به أيضا".

واستمر "بنيامين بافار أخطأ؟ هذا تحليلك. كان مهما في الناحية الهجومية، ساهم بشدة في الجانب الهجومي، هذا يكلفه دفاعيا، لكنه حقق التوازن المطلوب".

واستقبلت فرنسا هدف المجر إثر هجوم مرتد من الجهة اليسرى بعدما اجتاز أتيلو فيولا اللاعب بافار ليسجل في شباك الحارس هوجو لوريس.

وعن إصابة اللاعب عثمان ديمبيلي أوضح "تعرض لضربة في ركبته من الخلف، علينا فحصه جيدا. واصل اللعب لبعض الوقت، أراد تمريرة الكرة بالعرض لكن شعر بشيء. أخرجته، لابد من مراقبة حالته جيدا".

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة السادسة ورصيدها 4 نقاط وتليها بفارق نقطة كل من ألمانيا والبرتغال بينما تتذيل المجر بنقطة وحيدة.

وتلعب فرنسا ضد البرتغال يوم الأربعاء بينما تواجه المجر منتخب ألمانيا.