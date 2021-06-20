تليجراف: سيتي لن ينتظر حتى نهاية الانتقالات الصيفية لضم كين

الأحد، 20 يونيو 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

إنجلترا - كرواتيا

لن ينتظر مانشستر سيتي طويلا لضم هاري كين مهاجم توتنام، حيث قال تقرير إنجليزي إن النادي يرفض أن يتم سحبه في مفاوضات طويلة لضم مهاجم منتخب إنجلترا وديوك لندن.

وأوضح تقرير جريدة تليجراف أن سيتي، أحد أندية قليلة يمكنها أن تدفع ما يريده دانييل ليفي مالك توتنام للتخلي عن كين، لا يريد أن يتم سحبه في مفاوضات تمتد حتى نهاية الانتقالات الصيفية، أنه إذا قام بضم اللاعب، يريد فعل ذلك في أقرب وقت ممكن.

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وكان كين قد أوضح رغبته في ترك توتنام في وقت سابق هذا الصيف، في وقت يبحث فيه سيتي عن بديل لأسطورته الراحلة إلى برشلونة، سيرخيو أجويرو.

وفي المقابل، أوضح نفس التقرير أن ليفي لا ينوي ترك كين، وسيزيد من السعر الذي يطلبه للتخلي عن نجم فريقه الأول.

وما يدعم موقف ليفي هو امتداد عقد كين لـ 3 سنوات مقبلة مع ديوك لندن.

ويعاني توتنام في الوقت الحالي، حيث لم يتأهل لدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، كما فشل في تعيين مدرب جديد بعد انهيار المفاوضات مع أنطونيو كونتي وباولو فونسيكا وجينارو جاتوزو.

ويتواجد كين حاليا مع منتخب إنجلترا في إطار حملته للحصول على لقب اليورو للمرة الأولى، ولكن الفريق حصل فقط على 4 نقاط من مباراتين بفوز على كرواتيا بهدف، وتعادل محبط مع الجارة اسكتلندا دون رد.

ولم يسجل كين حتى الآن أي أهداف في البطولة.

هاري كين توتنام مانشستر سيتي
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