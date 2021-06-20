بيل ردا على مانشيني: لم أعرف أن ستوك كان بهذه القوة

رد جاريث بيل قائد ويلز على روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا الذي شبه القوة البدنية للاعبي الأولى بنادي ستوك سيتي الذي واجهه مرارا حين قاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتلعب إيطاليا ضد ويلز يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2020.

وصرح بيل مبتسما في مؤتمر صحفي "لم أعرف أن ستوك كان بهذه القوة".

وأضاف "أمامنا تحد قوي ضد إيطاليا، الفوز سيكون نتيجة رائعة، سنحاول. نستطيع التفوق عليهم، لنسلك مسارا أسهل في الدور التالي. لو حدث ذلك سيكون نقطة مضيئة لمنتخب ويلز".

واستمر "ثقتنا زادت بعد الفوز على تركيا، الانتصار يجلب الثقة، وهذا يساعدنا ضد إيطاليا القوية جدا".

بدأت ويلز مشوارها في يورو 2020 بالتعادل مع سويسرا بهدف لمثله قبل أن تسقط تركيا بهدفين دون رد في لقاء سجل فيه بيل وأرسل تمريرة حاسمة، وكذلك أضاع ركلة جزاء.

وعلق بيل على ذلك بالقول:"سعيد بتنفيذ ركلات الجزاء، هذا قرار يتخذه المدرب. لو طلب مني تنفيذ ركلة أخرى سأفعل".

وتحتاج ويلز إلى التعادل أمام إيطاليا لضمان التأهل للدور ثمن النهائي بينما الفوز يمنحها صدارة المجموعة.

وتحتل ويلز وصافة ترتيب المجموعة ورصيدها 4 نقاط مبتعدة بنقطتين عن إيطاليا المتصدرة.

وتشارك ويلز في اليورو للمرة الثانية وفي 2016 بلغت نصف النهائي قبل أن تقصيها البرتغال.