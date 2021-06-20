صن: ريال مدريد يرصد 50 مليون إسترليني لـ كالفرت-لوين

الأحد، 20 يونيو 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

كالفرت لوين

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن ريال مدريد يرصد 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفرت-لوين.

وكتبت صن أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي رحل منذ أيام عن إيفرتون، يريد التعاقد مع لاعب الأخير.

وتألق كالفرت-لوين (24 عاما) تحت قيادة أنشيلوتي في إيفرتون وانضم لمنتخب إنجلترا المشارك حاليا في يورو 2020.

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وشارك كالفرت-لوين، لاعب شيفيلد يونايتد السابق، في 39 مباراة مع إيفرتون في الموسم المنصرم وسجل 21 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ومثل إنجلترا في 10 مباريات مسجلا 4 أهداف.

ويمتد عقد كالفرت-لوين مع إيفرتون إلى 2025.

في المقابل يسعى أنشيلوتي الإيطالي لتدعيم قائمة ريال مدريد الذي خرج خاليا الوفاض في الموسم المنصرم.

وعاد أنشيلوتي لريال مدريد، الذي قاده من 2013 إلى 2015، بعد استقالة الفرنسي المخضرم زين الدين زيدان من تدريب الفريق.

كالفرت-لوين ريال مدريد
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