رقم كٌسر سريعا.. كوزوفسكي يتخطى بيلنجهام كأصغر لاعب بتاريخ اليورو

الأحد، 20 يونيو 2021 - 00:35

كتب : عبد الرحمن فوزي

كاتسبر كوزوفسكي لاعب بولندا

حقق كاتسبر كوزوفسكي لاعب منتخب بولندا رقما قياسيا كأصغر لاعب يشارك في تاريخ الـ يورو.

مشاركة كوزوفسكي ضد إسبانيا جعلته أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة بعمر 17 عام و244 يوما.

وحطم كوزوفسكي رقم جود بيلنجهام لاعب منتخب إنجلترا القياسي كأصغر لاعب في تاريخ الـ يورو، والذي استمر 6 أيام فقط.

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وكانت مشاركة بيلينجهام ضد كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات جعلته أصغر من يشارك في تاريخ البطولة بعمر 17 عاما و349 يوما.

ويصغر كوسلوفسكي بيلينجهام بـ 105 أيام، لذلك فيعتبر هو أصغر من شارك في تاريخ البطولة.

وكان بيلينجهام قد كسر رقم يترو فيليمز الذي شارك مع هولندا في يورو 2012 أمام الدنمارك بعمر 18 عاما و71 يوما.

وقتها كسر فيليمز رقم البلجيكي إنزو شيفو الذي شارك ضد يوغوسلافيا في بطولة 1984 وهو بعمر 18 عاما و115 يوما.

وتعادل منتخب بولندا مع إسبانيا بهدف لكل فريق في ثاني جولات دور مجموعات يورو 2020.

يورو 2020 بولندا
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