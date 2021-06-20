رودري: الكرة لا تريد الدخول للشباك.. ونشعر بالإحباط

الأحد، 20 يونيو 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

رودري

يشعر رودري لاعب منتخب إسبانيا بالإحباط بسبب نتائج بلاده في يورو 2020 موضحا أنه يعتقد أن الكرة لا تريد الدخول للشباك.

وتعادلت إسبانيا ضد بولندا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ليورو 2020، بعدما تعادلت ضد السويد في الجولة الأولى.

وقال رودري لشبكة "bein sports" عقب اللقاء: "أعتقد أن الأمور واضحة الكرة لا تريد أن تدخل للشباك".

وتابع "هناك شعور بالإحباط. نستحق الفوز (ضد بولندا)، صحيح أن هدف التعادل أثر علينا. لقد سجلوا من فرص قليلة ونحن حاولنا كثيرا".

واستمر "المباراة المقبلة نهائي بالنسبة لنا".

وواصل "يقلقنا أننا إن لم نسجل (ضد سلوفاكيا) فسنعود لديارنا ويجب علينا أن نسجل الأهداف ونفوز بالمباراة المقبلة".

وأتم "فعلنا كل شيء (ضد بولندا) لكن لم نتمكن من الفوز ربما بسبب الإرهاق أو لأرضية الملعب".

وتحتاج إسبانيا للفوز على سلوفاكيا لتأهل لربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراة السويد وبولندا.

وتتصدر السويد المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم تحل سلوفاكيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، وإسبانيا في المركز الثالث بنقطتين وبولندا في المركز الأخير بنقطة.

إسبانيا رودري بولندا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 10 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 40 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 58 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك