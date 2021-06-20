رودري: الكرة لا تريد الدخول للشباك.. ونشعر بالإحباط

يشعر رودري لاعب منتخب إسبانيا بالإحباط بسبب نتائج بلاده في يورو 2020 موضحا أنه يعتقد أن الكرة لا تريد الدخول للشباك.

وتعادلت إسبانيا ضد بولندا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ليورو 2020، بعدما تعادلت ضد السويد في الجولة الأولى.

وقال رودري لشبكة "bein sports" عقب اللقاء: "أعتقد أن الأمور واضحة الكرة لا تريد أن تدخل للشباك".

وتابع "هناك شعور بالإحباط. نستحق الفوز (ضد بولندا)، صحيح أن هدف التعادل أثر علينا. لقد سجلوا من فرص قليلة ونحن حاولنا كثيرا".

واستمر "المباراة المقبلة نهائي بالنسبة لنا".

وواصل "يقلقنا أننا إن لم نسجل (ضد سلوفاكيا) فسنعود لديارنا ويجب علينا أن نسجل الأهداف ونفوز بالمباراة المقبلة".

وأتم "فعلنا كل شيء (ضد بولندا) لكن لم نتمكن من الفوز ربما بسبب الإرهاق أو لأرضية الملعب".

وتحتاج إسبانيا للفوز على سلوفاكيا لتأهل لربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراة السويد وبولندا.

وتتصدر السويد المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم تحل سلوفاكيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، وإسبانيا في المركز الثالث بنقطتين وبولندا في المركز الأخير بنقطة.