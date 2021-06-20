لاعب إسبانيا: لا نشعر بالسعادة.. وسنقاتل للتأهل لربع النهائي

عبر باو توريس مدافع إسبانيا عن حزنه بسبب نتائج منتخب بلاده في بطولة الأمم الأوروبية مشيرا إلى أن عناصر الفريق ستقدم كل ما لديها للتأهل لربع النهائي.

وتعادلت إسبانيا مع بولندا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في يورو 2020.

وقال توريس عقب اللقاء لشبكة "bein sports": "لا نشعر بسعادة لأننا نريد الفوز في كل مباراة".

وأضاف "اليوم فعلنا كل ما بوسعنا لكي نفوز وعلينا أن ننتصر في المباراة المقبلة بأي طريقة".

وتابع "الفريق يسطير ويهمين في نصف ملعب الخصم ومهمة الجميع هي الوصول للمرمى وحين نحقق ذلك سنفوز".

وشدد "نثق في المهاجمين وجميع اللاعبين".

واستمر "نحن نركز في المباراة المقبلة وسنواصل المحاولات لتسجيل الأهداف".

وأتم "اللاعبون ملتزمون على أعلى مستوى وكل لاعب سيقاتل من أجل التأهل".

وتتصدر السويد المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم تحل سلوفاكيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، وإسبانيا في المركز الثالث بنقطتين وبولندا في المركز الأخير بنقطة.