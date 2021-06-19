في الدرجة الثالثة - صعود 12 فريقا للقسم الثاني

السبت، 19 يونيو 2021 - 23:41

كتب : رضا السنباطي

المصرية للاتصالات

حقق 12 فريقا الصعود لدوري الدرجة الثانية المصري من خلال 12 مجموعة في القسم الثالث.

وينقسم دوري الدرجة الثالثة إلى 13 مجموعة، ويصعد أصحاب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعة الأولى حتى الـ 11 إلى دوري الدرجة الثانية.

بينما يتأهل أول المجموعة 12 أ وأول المجموعة 12 ب إلى مباراة ترقي، وينضم الفائز منهما إلى الأندية المتأهلة لدوري الدرجة الثانية.

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وصعد من المجموعة الاولي فريق المدينة المنورة بالأقصر بعد هبوطه للقسم الثالث في موسم 2017-2018.

ومن المجموعة الثانية صعد فريق البداري بعد هبوط الفريق للقسم الثالث في موسم 2016-2017.

بينما من المجموعة الثالثة، صعد نادي ملوي.

ومن المجموعة الرابعة، صعد مركز شباب طامية بعد هبوط الفريق للقسم الثالث في موسم 2016-2017.

وصعد من المجموعة الخامسة نادي المصرية للاتصالات، بعد هبوط الفريق للقسم الثالث في موسم 2016-2017، والذي سبق له المشاركة في الدوري الممتاز في موسمي 2007/2008 و2008/2009.

ومن المجموعة السادسة صعد نادي بنها، والذي كان قد هبط لقسم الثالث في موسم 2014-2015.

وفي المجموعة السابعة صعد نادي بورفؤاد الذي هبط للقسم الثالث في موسم 2015-2016 بعد خوضه لمباراة فاصلة أمام المصرية للاتصالات.

وصعد نادي صيد المحلة من المجموعة الثامنة بعدما كان قد هبط للقسم الثالث في موسم 2016-2017.

وشهدت المجموعات من التاسعة إلى الحادية عشر صعود فرقين للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخهما وهم بايونيرز (شيكو)، والمجد السكندري، بجانب صعود فريق بلبيس لأول مرة منذ سنوات عديدة.

واحتل النصر للعريش صدارة المجموعة 12 أ، بينما تصدر المصري بالسلوم المجموعة 12 ب.

وانتهت المباراة الاولي في الترقي بالتعادل السلبي بينهما، ثم حقق المصري بالسلوم الفوز بهدفين دون رد، ليتمكن المصري بالسلوم من تحقيق الصعود لدوري الدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يهبط 12 فريقا من دوري الدرجة الثانية إلى القسم الثالث، إذ يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة من كل مجموعة إلى القسم الثالث.

وهبط رسميا حتى الآن من الدرجة الثانية إلى القسم الثالث خمسة فرق، وهم طنطا، والنجوم، وطهطا، وبني عبيد، وبيلا.

في الدرجة الثالثة المصرية للاتصالات
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