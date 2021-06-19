ليفاندوفيسكي و10 لاعبين

السبت، 19 يونيو 2021 - 23:04

كتب : أحمد العريان

إسبانيا - بولندا

لويس إنريكي أصر على مشاركة ألفارو موراتا وصرح "سألعب بـ موراتا و10 لاعبين"، لكن بولندا امتلكم روبيرت ليفاندوفيسكي و10 لاعبين آخرين فرضوا التعادل.

تعادلت إسبانيا مع بولندا بهدف لكل فريق على ملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من يورو 2020.

لويس إنريكي تحدى الإعلام قبل المباراة مصرحا "سألعب بـ موراتا و10 لاعبين آخرين أمام بولندا". موراتا سجل هدفا بالفعل، لكنه أهدر العديد في المقابل، وتعادلت بولندا في مفاجأة كبرى.

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سجل ألفارو موراتا هدف إسبانيا الوحيد، فيما سجل روبيرت ليفاندوفيسكي هدف بولندا.

التعادل رفع رصيد إسبانيا إلى نقطتين فقط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد بولندا إلى نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

التشكيل

لويس إنريكي نفذ وعده. بدأ بـ ألفارو موراتا في الهجوم، وعلى جانبيه داني أولمو، وجيرارد مورينو.

في المقابل، بدأ باولو سوزا بـ روبيرت ليفاندوفيسكي في الهجوم، و من تحته بيتور زيلنسكي، وكارول سفيردسكي.

وصف المباراة

إسبانيا تقدمت بالهدف الأول في الدقيقة الـ24. جيرارد مورينو توغل وسدد كرة ضعيفة، لكن ألفارو موراتا التقطها وتابها بلمسة في المرمى مسجلا الهدف الأول.

موراتا ركض مسرعا نحو لويس إنريكي واحتضنه احتفالات بالهدف، وهو الذي دعمه بعد لقاء السويد.

وكادت إسبانيا تسجل الثاني في الدقيقة الـ34 من كرة ثابتة، نفذها جيرارد مورينا بجانب القائم بقليل.

ضغط بولندا

بولندا هنا بدأت الضغط لإدراك التعادل. روبيرت ليفاندوفيسكي أرسل عرضية في الدقيقة الـ35، قابلها كارول سيفيردسكي بلمسة فوق المرمى بقليل.

سيفيردسكي سدد مجددا بقوة في الدقيقة الـ42 في القائم الأيسر، والكرة ارتدت إلى زيلنسكي الذي استلمها ثم سدد وتصدى لها أوناي سيمون.

أما إسبانيا فكادت تسجل الثاني في الدقيقة الـ44 بعد عرضية من خوردي ألبا، قابلها جيرارد مورينو بلمسة بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف.

الشوط الثاني

دقائق صعبة على إسبانيا

بولندا بدأت الشوط الثاني بقوة لإدراك التعادل، وكان لها ذلك في الدقيقة الـ53 بعد عرضية من كاميل جوزفايك، قابلها روبيرت ليفاندوفيسكي برأسية رائعة في المرمى.

على الفور تدخل باولو سوزا هنا ودفع بـ كاسبر كوزلوفسكي في الدقيقة الـ55 بدلا من ماتيوس كليخ.

وكان الرد سريعا من إسبانيا في الدقيقة الـ58 بعدما تحصل جيرارد مورينو على ركلة جزاء بمساعدة تقنية الفيديو.

مورينو سدد ركلة الجزاء بنفسه، لكن في القائم الأيسر. وارتدت الكرة إلى موراتا الذي تابعها بجانب المرمى.

الركلة هي الخامسة المهدرة في يورو 2020 كرقم قياسي في الركلات المهدرة في بطولة واحدة بتاريخ اليورو.

تبديلات

لويس إنريكي حاول إصلاح الموقف. دفع بـ فيران توريس بدلا من داني أولمو في الدقيقة الـ61.

وكاد موراتا يسجل الثاني في الدقيقة الـ64 بعد بينية سددها مباشرة، لكن تشيزني تصدى لها إلى ركنية.

ثم تدخل إنريكي مجددا ودفع بـ فابيان رويز وبابلو سارابيا في الدقيقة الـ68 بدلا من جيرارد مورينو، وداني أولمو.

في المقابل رد سوزا بدخول برزيميسلاف فرانوفسكي بدلا من كارول سفيديرسكي.

إسبانيا شددت الضغط، ورأسية البديل فيران توريس في الدقيقة الـ73 كادت تجلب الفوز، لكنها مرت بجانب المرمى.

ثم كانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ84 بعد عرضية إلى سارابيا الذي مهد الكرة إلى موراتا داخل منطقة الجزاء، لكن موراتا سدد في جسد تشيزني الذي أنقذ الهدف الثاني.

باولو سوزا دفع بـ بافيل دافيدوفيتش وكارول لينيتي بالدقيقة الـ85 بدلا من جاكوب مودير، ويان بيدناريك.

أما لويس إنريكي فأخرج موراتا في الدقيقة الـ87 ودفع بـ ميكيل أويارزابال بدلا منه.

التبديلا لم تأت ثمارها، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد إسبانيا إلى نقطتين فقط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد بولندا إلى نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

إسبانيا في الجولة الأخيرة يوم 23 يونيو، ستلاقي سلوفاكيا ثاني المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما ستلعب بولندا مع السويد صاحبة الصدارة بـ 4 نقاط.

يورو 2020 إسبانيا بولندا
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