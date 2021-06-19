جوسينس: لم أطلب قميص رونالدو هذه المرة

عبر روبن جوسينس لاعب منتخب ألمانيا عن سعادته بفوز بلاده على البرتغال مشيرا إلى أنه لم يطلب الحصول على قميص كريستيانو رونالدو بعد المباراة كما طلب سابقا.

وفازت ألمانيا على البرتغال بنتيجة 4-2 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ليورو 2020.

وقال جوسينس لشبكة "سكاي" إيطاليا بعد اللقاء: "لا أعرف من أين أبدأ، إنها ليلة لن تنسى بالنسبة لي".

وتابع "لقد انتصرنا على فريق قوي وسجلت هدفي الأول في البطولة وكذلك صنعت هدفا وأنا سعيد وفخور بذلك".

واستمر "كنا نعلم أن علينا أن نفوز اليوم لأن في حالة خسارتنا فسيكون هناك صعوبة في التأهل".

وواصل "لقد حاولنا تقديم كل ما لدينا في الدفاع والهجوم وأنا سعيد لتحقيق الفوز".

جوسينس كان سبق وطلب قميص كريستيانو رونالدو بعد أحد مباريات أتالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي. فهل طلبه بعد مباراة اليوم؟

يجب الظهير الألماني "لم أطلب الحصول على قميصه".

وأتم "أريد أن أقول لجماهير أتالانتا: أُحبكم للغاية وسوف أراكم قريبا".

ورفعت ألمانيا رصيدها لـ3 نقاط لتتساوى مع البرتغال، بينما تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 4 نقاط وتحتل المجر المركز الرابع بنقطة واحدة.