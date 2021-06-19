كأس العرب - السودان ينضم لمجموعة مصر والجزائر

السبت، 19 يونيو 2021 - 21:59

كتب : FilGoal

منتخب السودان

تأهل منتخب السودان إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب، ليجاور مصر والجزائر في المجموعة الرابعة من البطولة.

وفاز منتخب السودان على ليبيا بهدف مقابل لا شيء على ملعب خليفة الدولي في قطر ضمن مباريات تصفيات كأس العرب.

بهذا الفوز ضمن منتخب السودان التأهل لنهائيات كأس العرب المقامة في قطر.

أخبار متعلقة
تأهل 6 منتخبات عربية لكأس آسيا والمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم طرح تذاكر تصفيات كأس العرب 2021 يوم الثلاثاء السماح بحضور جماهيري في ملحق تصفيات كأس العرب خبر في الجول - تحديد ملاعب تصفيات ملحق بطولة كأس العرب

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد عبد الرحمن من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 15.

وشهدت المباراة مشاركة مفتاح طقطق لاعب مصر للمقاصة مع منتخب ليبيا بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني.

كما شهدت مشاركة أطهر الطاهر لاعب سموحة مع منتخب السودان، والذي شارك في المباراة بالكامل.

وسينضم منتخب السودان للمجموعة الرابعة بجانب منتخب مصر والجزائر.

بينما ستكتمل المجموعة بانضمام الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي والتي ستقام على نفس الملعب يوم الأربعاء 23 يونيو.

وتبدأ البطولة والتي ستقام في قطر يوم 30 نوفمبر المقبل.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس العرب قد أقيمت في عام 2012 وتوج بها منتخب المغرب بعد الفوز على ليبيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويعد منتخب العراق هو صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة في أربع مناسبات.

وسبق لمنتخب مصر التتويج بالبطولة في مناسبة واحدة عام 1992 بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كأس العرب السودان ليبيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاستحواذ لا يفيد.. نوركوفيتش يصعق الوداد في الدار البيضاء بـ دوري الأبطال 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ليفاندوفيسكي و10 لاعبين 25 دقيقة | يورو 2020
جوسينس: لم أطلب قميص رونالدو هذه المرة 39 دقيقة | يورو 2020
أرقام في الجول - أكرم توفيق يضع الهوني في جيبه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: رصدنا مخالفات كثيرة من الترجي.. ونتوقع عقوبات مشددة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كأس العرب - السودان ينضم لمجموعة مصر والجزائر ساعة | الوطن العربي
موسيماني: الأهلي لا يقف على لاعب.. وهذا ما أثر علينا ضد الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك