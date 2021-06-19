كأس العرب - السودان ينضم لمجموعة مصر والجزائر

تأهل منتخب السودان إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب، ليجاور مصر والجزائر في المجموعة الرابعة من البطولة.

وفاز منتخب السودان على ليبيا بهدف مقابل لا شيء على ملعب خليفة الدولي في قطر ضمن مباريات تصفيات كأس العرب.

بهذا الفوز ضمن منتخب السودان التأهل لنهائيات كأس العرب المقامة في قطر.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد عبد الرحمن من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 15.

وشهدت المباراة مشاركة مفتاح طقطق لاعب مصر للمقاصة مع منتخب ليبيا بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني.

كما شهدت مشاركة أطهر الطاهر لاعب سموحة مع منتخب السودان، والذي شارك في المباراة بالكامل.

وسينضم منتخب السودان للمجموعة الرابعة بجانب منتخب مصر والجزائر.

بينما ستكتمل المجموعة بانضمام الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي والتي ستقام على نفس الملعب يوم الأربعاء 23 يونيو.

وتبدأ البطولة والتي ستقام في قطر يوم 30 نوفمبر المقبل.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس العرب قد أقيمت في عام 2012 وتوج بها منتخب المغرب بعد الفوز على ليبيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويعد منتخب العراق هو صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة في أربع مناسبات.

وسبق لمنتخب مصر التتويج بالبطولة في مناسبة واحدة عام 1992 بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.