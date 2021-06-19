جوتا: من الصعب شرح ما حدث.. ويجب أن نلعب بكل قوتنا أمام فرنسا

أعرب ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال عن عجزه عن شرح أسباب تلقي أربعة أهداف أمام ألمانيا.

وفاز منتخب ألمانيا على البرتغال بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020.

وسجل جوتا الهدف الثاني للبرتغال، كما تمكن من صناعة الهدف الأول والذي سجله كريستيانو رونالدو.

وقال جوتا في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "لعبنا بشكل جيد، وهم يلعبون على أرضهم، سجلنا في مرمانا وأضافوا هدفين إضافيين فصعبوا عودتنا، الأن علينا أن نؤدي بشكل جيد أمام فرنسا".

وتابع "من الصعب جدا شرح ما حدث وتسبب في تلقي الأهداف. حاولنا خلق الفرص لكن واجهنا صعوبات".

وأتم "يجب أن ندخل مباراة فرنسا بكل قوتنا وبكامل تركيزنا".

فوز منتخب ألمانيا رفع رصيده للنقطة الثالثة ليتساوى مع البرتغال في عدد النقاط وفارق الأهداف وفي المركز الثاني خلف منتخب فرنسا صاحب الأربع نقاط.

ويلتقي منتخب فرنسا مع المجر في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 23 يونيو على ملعب أليانز أرينا.

بينما يلتقي منتخب البرتغال مع فرنسا في نفس التوقيت على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.