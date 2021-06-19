جوتا: من الصعب شرح ما حدث.. ويجب أن نلعب بكل قوتنا أمام فرنسا

السبت، 19 يونيو 2021 - 21:23

كتب : عبد الرحمن فوزي

جوتا يسجل هدف البرتغال الثاني في ألمانيا

أعرب ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال عن عجزه عن شرح أسباب تلقي أربعة أهداف أمام ألمانيا.

وفاز منتخب ألمانيا على البرتغال بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2020.

وسجل جوتا الهدف الثاني للبرتغال، كما تمكن من صناعة الهدف الأول والذي سجله كريستيانو رونالدو.

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 - البرتغال وألمانيا دون تغييرات في قمة المجموعة السادسة كيميتش: نعلم ما هو على المحك وينتظرنا ضد البرتغال تشكيل يورو 2020 - رونالدو وبرونو يقودان البرتغال.. والثلاثي سالاي أساسي مع المجر ضربة لـ البرتغال.. إصابة كانسيلو بكورونا ودالوت يحل مكانه

وقال جوتا في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس بعد المباراة: "لعبنا بشكل جيد، وهم يلعبون على أرضهم، سجلنا في مرمانا وأضافوا هدفين إضافيين فصعبوا عودتنا، الأن علينا أن نؤدي بشكل جيد أمام فرنسا".

وتابع "من الصعب جدا شرح ما حدث وتسبب في تلقي الأهداف. حاولنا خلق الفرص لكن واجهنا صعوبات".

وأتم "يجب أن ندخل مباراة فرنسا بكل قوتنا وبكامل تركيزنا".

فوز منتخب ألمانيا رفع رصيده للنقطة الثالثة ليتساوى مع البرتغال في عدد النقاط وفارق الأهداف وفي المركز الثاني خلف منتخب فرنسا صاحب الأربع نقاط.

ويلتقي منتخب فرنسا مع المجر في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 23 يونيو على ملعب أليانز أرينا.

بينما يلتقي منتخب البرتغال مع فرنسا في نفس التوقيت على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

يورو 2020 البرتغال ديوجو جوتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوتا: من الصعب شرح ما حدث.. ويجب أن نلعب بكل قوتنا أمام فرنسا 23 دقيقة | يورو 2020
كاف يوافق على حضور الجماهير لمباراة بيراميدز والرجاء 36 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا - الوداد (0) (1) كايرز تشيفز.. جوووووووووووووول نوروكوفيتش 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في رادس حكايات حمراء.. الأهلي يهزم الترجي وأجواء ملعب "الغاز" 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر يورو 2020 - إسبانيا (1)-(0) بولندا.. القااائم يمنع التعادل ساعة | يورو 2020
الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالسويس ساعة | مصر
في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يقترب من الصعود للدوري الممتاز ساعة | إفريقيا
عملاء مزدوجون ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك