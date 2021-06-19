انتهت يورو 2020 - إسبانيا (1)-(1) بولندا.. التعادل يحسم الأمر

السبت، 19 يونيو 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

إسبانيا - بولندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا وبولندا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من يورو 2020.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 87 ميكيل أويارزابيل يشارك بدلا من موراتا.

ق. 84 سارابيا يمهد الكرة لـ موراتا داخل الست ياردات، وموراتا يسدد لكن تشيزني يتألق ويتصدى لها.

ق. 73 رأسية من فيران توريس بجانب القائم.

ق. 66 فابيان رويز وسارابيا يشاركان بدلا من كوكي، وجيرارد مورينو.

ق. 64 تشيزني ينقذ تصويبة موراتا ويحولها إلى ركنية.

ق. 57 أوووه جيرارد مورينو يسدد ركلة الجزاء في القائم، وموراتا يتابعها بجانب المرمى.

ق. 55 ركلة جزااااء لإسباني بعد ضربة لـ جيرارد مورينو.

ق. 53 جوووول التعااادل. عرضية عن طريق كاميل جوزفايك، يقابلها ليفاندوفيسكي برأسية رائعة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 عرضية رائعة من خوردي ألبا، يقابلها جيرارد مورينو بلمسة في الشباك الجانبية.

ق. 42 تصويبة قووية من كارول سويدرسكي في القائم والكرة تصل إلى زيلنسيكي الذي يسدد ويتصدى لها أوناي سيمون.

ق. 35 عرضية من ليفاندوفيسكي، يقابلها كارول سويدريسكي بلمسة فوق المرمى.

ق. 34 كرة ثابتة ينفذها جيرارد مورينو بقوة بجانب الحائط، لكن بجانب القائم.

ق. 24 جووول أووول. تصويبة من جيرارد مورينو، يتابعها موراتا بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

يورو 2020 إسبانيا بولندا
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